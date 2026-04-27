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    “Está verde; es bueno de verdad”: el mensaje de Arturo Vidal tras la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo

    El volante elogia lo hecho por el joven guardameta del Cacique, quien reemplazó a Fernando de Paul.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Está verde; es bueno de verdad”: el mensaje de Arturo Vidal tras la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Colo Colo volvió al liderato de la Liga de Primera tras imponerse por 2-1 a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo. El triunfo albo se resolvió en los minutos finales y permitió al equipo dirigido por Fernando Ortiz recuperar la cima del campeonato. Comparten la posición con Deportes Limache.

    Uno que siguió el partido a distancia fue Arturo Vidal, quien no estuvo disponible por suspensión debido a acumulación de tarjetas amarillas. El mediocampista reaccionó en vivo a través de una transmisión en Kick y celebró con euforia el tanto decisivo convertido por Javier Correa en los descuentos. “¡Golazo, Correa! Esa es, Toro. Centro de Aquino y gol de Correa”, señaló.

    “Háganme caso cuando les digo, tenían que entrar. Correa es máquina. Qué lindo ganar así”, agregó.

    El volante también se refirió al desempeño del arquero Gabriel Maureira, quien tuvo su primera titularidad en el club tras la lesión de Fernando de Paul.

    El guardameta de 19 años completó el encuentro en el triunfo de Colo Colo. “Se preparan todos los días para esto. Él tiene el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros. Lo vi bien. Es un buen arquero, pero tiene que agarrar confianza. Es bueno de verdad”, señaló Vidal.

    En la misma línea, el mediocampista proyectó el desarrollo del joven portero y remarcó que su crecimiento dependerá de la continuidad en competencia. “Está verde, pero verde. Ha andado bien y los arqueros se hacen jugando. En los entrenamientos anda bien. Va a ser un excelente arquero. Tiene porte (1,93 m), es gigante”, afirmó.

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