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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 11

    La undécima jornada del Campeonato Nacional culminó con el triunfo de Everton sobre Cobresal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 11. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Finalizó la undécima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo recuperó el liderato (lo comparten con Deportes Limache) gracias a su triunfo ante Universidad de Concepción.

    Horas antes, la U venció por la cuenta mínima a la UC en el Clásico Universitario disputado en el Estadio Nacional.

    Los resultados de la décima fecha de la Liga de Primera

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Deportes Limache111421
    2Colo Colo10521
    3Huachipato11419
    4O’Higgins11119
    5Universidad Católica11717
    6Universidad de Chile11617
    7Ñublense11217
    8Coquimbo Unido10216
    9Everton11215
    10Deportes La Serena11-114
    11Palestino11-414
    12Universidad de Concepción11-1014
    13Audax Italiano11-111
    14Cobresal11-610
    15Unión La Calera10-1110
    16Deportes Concepción11-98
    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLiga de PrimeraTorneo NacionalTabla de posicionesColo ColoLa UUniversidad de ChileLa UCUniversidad CatólicaClásico Universitario

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