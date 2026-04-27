¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 11
La undécima jornada del Campeonato Nacional culminó con el triunfo de Everton sobre Cobresal.
Finalizó la undécima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo recuperó el liderato (lo comparten con Deportes Limache) gracias a su triunfo ante Universidad de Concepción.
Horas antes, la U venció por la cuenta mínima a la UC en el Clásico Universitario disputado en el Estadio Nacional.
Los resultados de la décima fecha de la Liga de Primera
- Palestino 0-1 Deportes Concepción
- Unión La Calera 1-2 Coquimbo Unido
- Audax Italiano 2-2 Deportes Limache
- Ñublense 0-2 O’Higgins
- Universidad de Chile 1-0 Universidad Católica
- Deportes La Serena 0-0 Huachipato
- Universidad de Concepción 1-2 Colo Colo
- Everton 3-1 Cobresal
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Deportes Limache
|11
|14
|21
|2
|Colo Colo
|10
|5
|21
|3
|Huachipato
|11
|4
|19
|4
|O’Higgins
|11
|1
|19
|5
|Universidad Católica
|11
|7
|17
|6
|Universidad de Chile
|11
|6
|17
|7
|Ñublense
|11
|2
|17
|8
|Coquimbo Unido
|10
|2
|16
|9
|Everton
|11
|2
|15
|10
|Deportes La Serena
|11
|-1
|14
|11
|Palestino
|11
|-4
|14
|12
|Universidad de Concepción
|11
|-10
|14
|13
|Audax Italiano
|11
|-1
|11
|14
|Cobresal
|11
|-6
|10
|15
|Unión La Calera
|10
|-11
|10
|16
|Deportes Concepción
|11
|-9
|8
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