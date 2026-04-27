¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 11.

Finalizó la undécima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo recuperó el liderato (lo comparten con Deportes Limache) gracias a su triunfo ante Universidad de Concepción.

Horas antes, la U venció por la cuenta mínima a la UC en el Clásico Universitario disputado en el Estadio Nacional.

Los resultados de la décima fecha de la Liga de Primera

Así quedó la tabla de la Liga de Primera