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    El desahogo entre lágrimas de Javier Correa tras ser el héroe en el triunfo de Colo Colo: “Cuesta mucho estar acá”

    El delantero del Cacique fue el autor del 2-1 sobre Universidad de Concepción. El ariete remarcó las dificultades que ha debido enfrentar para estar a disposición de Fernando Ortiz.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Javier Correa le dio la victoria a Colo Colo sobre Universidad de Concepción. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Colo Colo pudo celebrar de manera agónica este fin de semana. El héroe del partido fue Javier Correa quien apareció en el tiempo adicional para convertir con un cabezazo el 2-1 que le dio el triunfo a los albos contra Universidad de Concepción.

    Este fue un partido especial para el delantero, en especial por las dificultades que le tocó vivir en el último tiempo, tal como lo reconoció tras el pitazo final.

    Siempre digo lo mismo. Me preparo para estar. Después el Tano tiene la decisión de ver quién entra. Hoy me tocó esperar un rato, pero feliz”, indicó Correa en diálogo con TNT Sports.

    Además, se mostró emocionado al momento de recordar las lesiones que debió enfrentar en las últimas semanas y las críticas por su rendimiento en Colo Colo. “Me lesioné mucho. La crítica viene en base a lo que uno muestra. Lo habíamos hablado en la semana, que hoy se cortaba la mala racha. Agradecer a la gente que vino. Hay que trabajar para estar acá, cuesta mucho estar acá”, expresó.

    “La remé de atrás. Hace un mes que vengo arrastrando lesiones. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”, cerró Correa.

    El análisis de Ortiz

    Por su parte, el técnico de Colo Colo comentó a la cadena televisiva que “Nosotros el primer tiempo hemos hecho un gran primer tiempo. En el segundo no entramos con la atención adecuada”, señaló a TNT Sports antes de indicar que “con ganas, con huevos nos llevamos los tres puntos a Santiago”.

    También tuvo palabras sobre Gabriel Maureira, portero que debió tomar la misión de suplir a Fernando de Paul tras la lesión que lo margina del resto de la temporada. “Los jóvenes como Gabriel Maureira se preparan todos los días para esto. Él tiene la confianza nuestra, del cuerpo técnico, y de todos sus compañeros”, afirmó.

    Más tarde en conferencia de prensa, el Tano indicó que en el balance del partido “Hay varias sensaciones. Hay que resaltar el convertir de los dos 9 que tenemos. El querer insistir en el momento predominante del rival. El querer insistir, el sacar el resultado. Nos llevamos una victoria merecida y seguimos estando en el lugar que queremos estar”.

    Ahora, el Cacique buscará tomar el liderato exclusivo enfrentando a Coquimbo Unido en un duelo pendiente de la novena fecha. Aseguró que la meta es “preparar el mejor partido que podamos. Avanzar en los puntos, pero hoy hago hincapié en los jugadores que han hecho un gran partido. Luego veremos los partidos que vienen”.

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