Directo a la cara: arquero que quiso Colo Colo propina un brutal puñetazo e indigna al fútbol español

Un auténtico escándalo se vivió en el fútbol de España. En el clásico aragonés ante Huesca, válido por la fecha 37 de la Segunda División del país ibérico, el portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, protagonizó una polémica de proporciones: fue expulsado y, producto de la rabia, le propinó un brutal puñetazo en la cara a un rival.

Corría el minuto 90′+9′ cuando se desató el caos sobre la cancha del estadio El Alcoraz. El exportero de Boca Juniors fue a reclamar una jugada en la banda y se enfrascó en una discusión con Jorge Pulido, defensor central del elenco rival. El guardameta ya tenía tarjeta amarilla, por lo que el árbitro le mostró la segunda cartulina al momento de un leve empujón.

A partir de la expulsión, el argentino entró en un estado de cólera y enloqueció al punto de agredir en la cara al zaguero. Fue un puñetazo directo a la mandíbula de Pulido, que cayó tumbado al piso. La imagen ya da la vuelta al mundo y no tardó en generar reacciones en España. “Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol. Ha agredido de forma salvaje y cobarde a un rival. Espero que el Real Zaragoza le muestre la puerta de salida hoy mismo”, publicó en su cuenta de X el reconocido periodista MisterChip.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Como era de esperarse, el incidente provocó una batalla campal entre ambos equipos, desencadenando dos expulsiones más en los minutos finales. Dani Tasende, del Zaragoza, recibió la roja por una patada en medio de la gresca. Asimismo, Dani Jiménez, portero del Huesca, salió de su área para recriminar la acción de su colega de posición y también se fue a las duchas.

Cabe recordar que Andrada había sonado hace un par de meses para reforzar el arco de Colo Colo. Ahora, sabiendo que termina su contrato en junio y que los albos sufrieron con la prolongada baja por lesión de Fernando De Paul, su nombre podría volver a la órbita del estadio Monumental.