“Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo”: representante del meta argentino confirma negociación con los albos

Después de un horroroso centenario, Colo Colo ya debe dar vuelta la página y pensar en 2026. En esa materia, la confirmación del técnico Fernando Ortiz fue la piedra inicial del nuevo proyecto, uno que pueda hacer olvidar los malos ratos y postergaciones que dejaron al equipo sin copas internacionales para la próxima temporada.

Porque la ratificación del adiestrador argentino solo fue la primera parte de la fuerte reconstrucción que precisan los albos. En ese sentido, el directorio de Blanco y Negro decidió darle continuidad al trabajo del DT, pese a que solo ha consolidado un pobre 48% de rendimiento en menos de cuatro meses.

“Los objetivos son claros: ser campeones, clasificar a las copas internacionales y ser protagonistas del campeonato nacional. Extendimos el contrato de Ortiz hasta 2026, con una cláusula de revisión después de la primera rueda. El técnico se hizo cargo de un equipo que no armó, pero el trabajo que ha mostrado y su conducta decidimos que siguiera. Se tomaron en cuenta muchas variables como el tema deportivo, el trabajo, la disciplina; lo que nos gustan de este cuerpo técnico”, aseguró el presidente del club de Macul, Aníbal Mosa, tras la reunión que decidió la continuidad del transandino.

Claro que, una vez consumado, ahora viene uno de los periodos más complicados para la institución. Después del descalabro económico que significó 2025, la contabilidad de la escuadra del Monumental debe adecuarse a esa realidad.

Escenario en el que la dirigencia ya decidió la partida de al menos seis jugadores: los laterales Óscar Opazo y Mauricio Isla, además de los zagueros centrales Emiliano Amor, Matías Moya, Alexander Oroz y Sebastián Vegas.

Capítulo aparte merece la presencia de Arturo Vidal. El jugador mejor pagado del plantel tuvo una renovación automática de acuerdo con los objetivos cumplidos. Pese a eso, Mosa le rayó la cancha al volante, quien ha mantenido diferencias con Ortiz.

“Está bien la relación con Arturo Vidal, está de vacaciones y deberá presentarse el 3 de enero, junto con el resto de sus compañeros”, afirmó el empresario puertomontino.

¿Y en el arco?

Pero el equipo mantiene numerosas dudas en la portería. Hasta ahora, el titular que finalizó la temporada fue Fernando de Paul, quien fuera el suplente de Brayan Cortés. Lo cierto es que este último jugador terminó su préstamo con Peñarol de Uruguay, escuadra que no hizo uso de la opción de compra, aunque el Indio ya negocia con Puebla de México.

Circunstancia que ha puesto a la dirigencia en constante comunicación con el cuerpo técnico, tal como reconoció Mosa: “ustedes saben que el próximo año no tenemos copas internacionales. Entonces, tenemos que conversar con el técnico para saber qué haremos respecto del arco. Veremos si quiere otro portero o solo nos vamos a quedar con Fernando de Paul y Eduardo Villanueva”.

Lo cierto es que Ortiz ya levantó el teléfono para contactar a un viejo conocido. Se trata del meta argentino Esteban Andrada, a quien conoce desde su paso por Monterrey de México.

El jugador tiene contrato con Rayados hasta 2027, pero se encuentra cedido en el Zaragoza de España, desde el 1 de septiembre pasado. La escuadra aragonesa está en la penúltima posición de la segunda categoría hispana.

Contactado por El Deportivo, el representante del jugado Luciano Nicotra confirmó los contactos con los albos. Asimismo, adelantó que al golero le entusiasma la opción de jugar en el equipo chileno.

“Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo, eso es lo que me ha dicho. Es cierto que ya hemos tenido contactos con el club chileno. Acaba de jugar su último partido con Zaragoza, antes del receso, club con el que tiene contrato hasta junio próximo”, afirma el empresario argentino.

Pero no será una fácil negociación para los albos. El golero deberá quedar libre del cuadro maño y sentarse a negociar con los regiomontanos para conseguir la cesión al equipo de Macul.

“Andrada tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2027. Yo, esta semana, hablaré con Zaragoza para ver la posibilidad de su salida. Al menos en lo inmediato, el club español es el que tiene la última palabra”, adelanta Nicotra.