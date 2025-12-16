SUSCRÍBETE POR $1100
    Tras el fracaso de Colo Colo en el año del centenario: la dispar suerte de los equipos “galácticos” del fútbol chileno

    Pensando en un 2025 de altas expectativas, el Cacique construyó la plantilla más cara de la historia del fútbol nacional, sin embargo terminó acumulando solo lamentos. El último fue no entrar en las copas para 2026. Hacia atrás en el tiempo, hay más ejemplos de equipos que se forjaron a punta de una gruesa billetera. Algunos ganaron; otros cayeron en el intento.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Claudio Aquino, el gran precio que trajo Colo Colo para la temporada 2025. Foto: Photosport

    “Sí. Es el mejor mercado de pases de los últimos años. No quiero hacer una comparación, pero no solo logramos darle en el gusto al técnico (Jorge Almirón), sino también fichar jugadores de jerarquía en todas las líneas, lo que nos da equilibrio”. La frase le corresponde a Aníbal Mosa, en entrevista con El Deportivo en febrero de este año. El presidente de Blanco y Negro derrochaba optimismo de cara a la temporada 2025, vislumbrando la celebración del centenario de Colo Colo. El tiempo hizo que la expectativa mutara hacia la desazón, porque el Cacique tuvo un sonoro fracaso. Toda la proyección de una campaña donde la promesa era destacar en la arena internacional, se fue por el despeñadero.

    Afuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Chile, perdió la Supercopa con la U y terminó en el octavo puesto de la Liga de Primera, fuera de las copas internacional del próximo año y a 31 puntos del campeón, Coquimbo Unido. Teniendo en sus manos la opción de acceder a la Sudamericana, perdió con Cobresal y Audax Italiano. Fernando Ortiz, el reemplazante de Jorge Almirón, igualmente fue ratificado pese a no conseguir un objetivo con ribetes de premio de consuelo.

    Además del peso específico que tiene en sí mismo el cuadro popular, había otra carga para este año: se conformó una plantilla millonaria. La inversión en fichajes (de primera línea para el medio criollo) le puso el cartel de equipo “galáctico” al Colo Colo 2025. Solo en comprar el pase de Salomón Rodríguez se gastó US$ 2,5 millones. Además de incorporar a Claudio Aquino, el mejor jugador de la liga argentina en 2024, se sumaron Sebastián Vegas, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón.

    Una inversión aproximada a los US$ 4 millones en refuerzos, un plantel que llegó a estar valorizado en US$ 31 millones, según Transfermarkt (hoy está casi en US$ 22 millones), y un costo mensual superior a los 1.000 millones de pesos. Se tratan de cifras que exceden lo normal para la competencia doméstica. Por lo mismo es que los malos resultados pegaron tan duro.

    No es novedad la política de construir un equipo en base a una billetera suculenta (para un medio como el chileno, por cierto). Y los resultados no necesariamente implican éxitos automáticos. La suerte ha sido dispar.

    El propio Colo Colo tuvo una fuerte inversión en 2008. Tras las ventas de Arturo Vidal, al Bayer Leverkusen, y Matías Fernández, al Villarreal, desembolsaron US$ 4,3 millones en tres jugadores: Macnelly Torres, Lucas Barrios y Daud Gazale. Solo por el pase del colombiano pagaron US$ 2,2 millones, convirtiéndolo en un fichaje récord. En ese año ganaron una de las dos finales jugadas. Tras perder el Apertura con Everton, le ganaron el Clausura a Palestino.

    Más atrás en el tiempo, para la temporada 1995, el fichaje estrella fue Marcelo Espina, proveniente de Platense, por una cifra cercana al millón de dólares. Además de un seleccionado argentino, el Cacique trajo de retorno al país a Ivo Basay, desde el Necaxa de México, y sucedió la segunda etapa en el club del boliviano Marco Antonio Etcheverry. Si en el Torneo Nacional acabó tercero, se despidió en octavos de final de la Supercopa (ante Cruzeiro) y en cuartos de la Copa Chile.

    Los millones de la UC y la U

    Si de planteles galácticos se trata, Universidad Católica presenta varios ejemplos, que significaron algunas frustraciones. Para el segundo semestre de 2004, la UC armó un plantel potente, para revertir el desastroso Apertura que tuvo con Óscar Garré. Jorge Pellicer lideró a los famosos “Pirulácticos” (como los bautizó la prensa, haciendo el juego con los “Galácticos” del Real Madrid). Repatriaron a Ricardo Rojas, Rafael Olarra, Eros Pérez y Kike Acuña. Además, ficharon a Jorge Ormeño, José Luis Villanueva, Pablo Caballero, Jorge “Polo” Quinteros y a un joven Darío Conca, desde River. Esa plantilla estaba cotizada en US$ 12 millones. En el Clausura, los cruzados llegaron hasta semifinales, cayendo en penales con Unión Española. Esta fue la base del equipo que salió campeón y llegó a semifinales de la Sudamericana en 2005.

    El plantel de la UC del 2004 fue denominado como los "Pirulácticos".

    En 1994, Católica remeció el mercado con las incorporaciones de Néstor Gorosito y Alberto Acosta, que marcarían una época. Sumados al aporte de Sergio Fabián Vázquez, la UC conformó una columna vertebral con seleccionados argentinos, en una inversión que rondó los US$ 4 millones. De la mano de Manuel Pellegrini, fue uno de los equipos más vistosos de los años ’90, aunque quedó con la herida de perder el título de liga a manos de la U (por un punto). El consuelo fue alcanzar la Copa Interamericana.

    Por su parte, Universidad de Chile tiró la casa por la ventana en 2016. La apuesta de Azul Azul, en ese entonces liderada por Carlos Heller, fue con Sebastián Beccacece al mando. Una fuerte inversión buscó apuntalar el proyecto. Para el primer semestre, firmó Gonzalo Jara, volviendo desde Alemania. El tropezón de inicios de año fue la eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores, a manos de River Plate de Uruguay.

    Para la segunda mitad de 2016, se abrió la billetera, sobresaliendo el golpe de la contratación de Jean Beausejour, quien llegó desde Colo Colo a cambio de US$ 2,5 millones. Además, pusieron sobre la mesa US$ 1 millón por Felipe Mora, desde Audax. También arribaron Gastón Fernández, Lorenzo Reyes y Christian Vilches, entre otros. En total, fue un gasto cercano a los US$ 7 millones. La apuesta no resultó, porque la U no tradujo eso en triunfos. Después de perder la Supercopa ante la UC, en septiembre, se rescindió el vínculo con Beccacece.

    Diez años después, el transandino dirigirá a Ecuador en la Copa del Mundo de Norteamérica.

    Más sobre:Fútbol nacionalColo ColoBlanco y NegroJorge AlmirónAníbal MosaCentenario de Colo ColoUniversidad CatólicaUniversidad de ChileGalácticosFernando OrtizClaudio AquinoSalomón Rodríguez

