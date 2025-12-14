Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

Pasada las dos de la tarde, Arturo Vidal llegó hasta su natal San Joaquín para ejercer su derecho cívico. En los minutos previos y fiel a su costumbre, el jugador de Colo Colo realizó una transmisión a través de su cuenta de Instagram y le dejó un claro mensaje a los postulantes a La Moneda, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

“Vamos a ver qué pasa. El voto es privado, no voy a decir por quién votaré. Solo diré que el que salga tiene que cumplir”, declaró el integrante de la Generación Dorada. Mensaje que repitió, una vez, que depositó su voto en la Mesa 74 del Colegio Infocap.

“ El Presidente que salga que cumpla con lo que prometió y que el país siga mejorando y creciendo ”, insistió y enseguida lanzó una broma: “Si el próximo presidente no cumple, voy a tener que ser presidente yo”.

Además, pidió que la próxima persona que lidere a nuestro país tenga en cuenta la vida sana en sus políticas. “Sería muy importante que este país posea más actividad física y que el deporte ocupe un lugar relevante en la vida nacional”, expresó.

Vidal reveló que seguirá en Colo Colo el próximo año. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

¿Sigue en Colo Colo? Vidal también habló de su futuro

Una de las incógnitas que surgió luego de la ratificación de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo fue lo que iba a pasar con el bicampeón de América. Esto, debido a que Vidal y su entorno habían disparado contra el entrenador, luego que el argentino lo relegara a la suplencia en los últimos encuentros de la Liga de Primera.

“¿Continúo en Colo Colo? Sí, sigo, tengo contrato. Así que feliz. Ahora estoy de vacaciones y pensando en otras cosas, pero vuelvo el 3 de enero y darlo todo. El próximo año hay tres campeonatos y ojalá podamos pelearlos todos”, reveló el volante.

Acto seguido, el King también tuvo palabras para la salida de Mauricio Isla del Cacique. “Duele que se vaya un jugador importante para Chile, no solo para Colo Colo, por todo lo que ha dado. Estuvimos juntos en Europa, pero él terminaba contrato, hemos hablado mucho este último tiempo, sé que donde vaya le irá bien”, fue lo primero que dijo.

Luego, añadió que “acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores que han hecho trayectorias increíbles, algo que pocas veces ha pasado acá en Chile” y tuvo palabras para los otros “cortados” por Blanco y Negro (Opazo, Amor y Vegas). “De repente son jugadores que son muy importantes, también fuera de la cancha. El año pasado fue un gran año, teníamos un equipazo, se fueron jugadores importantes y lo sufrimos. Duele, ojalá que le vaya bien donde sigan sus carreras”, deseó.

Por último, se le consultó por Ortiz y su tono cambió. “No sé, no soy el encargado de decir eso. Para eso está el presidente (Aníbal Mosa)”, concluyó.