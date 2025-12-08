Arturo Vidal dispara contra Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo: “Nadie se hace responsable de nada, estamos tirados”

Colo Colo cerró un año plagado de fracasos. El que se esperaba como un centenario perfecto, terminó con un Cacique a los tumbos. En el cierre de la temporada, perdió por 2-1 ante Audax Italiano y se quedó a las puertas de clasificar a la Copa Sudamericana, el objetivo mínimo y el único que le quedaba a los albos.

La caída provocó una serie de reacciones y un tajante Arturo Vidal disparó contra todos. “La derrota es difícil de explicar, esto es una vergüenza. Hay que decirlo así. Se sabía que Ñublense iba ganando y no pudimos remontar, es un tema complicado, que algunos sabemos que pasó este año. Ya está, quedamos eliminados, le damos las gracias a la gente que vino y que siempre estuvo al lado de nosotros”, aseguró tras el cotejo.

“Llevo casi 20 años jugando y este es uno de los peores años que he tenido, me hubiese gustado que hubiese sido distinto. No logramos ningún objetivo. Después con cosas que pasan, yo me pongo la polera, soy de los más importantes del equipo y no estuve a la altura. Mucha gente tiró para atrás el carro y así nos fue”, añadió.

El Rey envió un potente mensaje. Y si bien no dio nombres, dejó entrever que el destinatario es Blanco y Negro “Acá nadie se hace responsable de nada, estamos casi tirados y siempre nosotros quedamos allí. No voy a dar nombres, cada uno tiene que hacerse responsables de lo que pasó. Soy el jugador más importante y el que con más peso en el plantel, asumo mi responsabilidad. Pasaron muchas cosas de las que no me hago cargo”, indicó.

“Así nos fue. Si hubiesen sido distintas las cosas en el último tiempo, quizás otra cosa hubiese pasado. A mí me echan la culpa por todo. Cuando perdíamos y pasaban cosas, siempre era mi culpa. Filtraron mi sueldo y ese no es, eso molesta y eso a la gente le molesta, que un jugador gane tanta palabra. Acá duele que se filtre todo, eso va derrumbando al camarín, yo volví a Chile y en Europa nunca pasaba eso, hay tanta pelea interna que afecta mucho, hay muchas cosas que mejorar”, complementó.

La severa autocrítica de Vidal

Vidal también habló sobre el futuro de Fernando Ortiz: “No es momento (para hablar de Ortiz), con Almirón todo fue mal hecho y allí se pudrió todo. Pasan estas cosas cuando las cosas están mal y las cosas no están unidas en el club”, dijo.

“Esto es un fracaso, me duele mucho esto, no pude ganar la Champions, pero esto duele mucho jugando así de local con este público, duele mucho. Esto lo voy a llevar conmigo siempre. Teníamos un gran equipo, pero no se dio, estamos todos avergonzados, tuvimos mala suerte y todo lo que pasó alrededor afecta mucho”, planteó.

La autocrítica fue severa: “Hay que hacer bien las cosas, sacarle el jugo a los jugadores que hay en este equipo, jugadores que venían de Europa. Seguramente lo que pasó con Fortaleza dolió mucho, nos afectó mucho, todo nos fue afectando y había mucha presión. Nos vamos derrotados al máximo”.

También habló sobre su futuro: “Estoy renovado, automáticamente, lo dijo el presidente antes. Vamos a seguir luchando y ver lo que viene de aquí en adelante. No sé quién va a seguir (en el club). Colo Colo tiene que pelear todos los campeonatos, este año fue un fracaso y nos hacemos cargo todos. Tengo un año más de contrato en Colo Colo y luego veremos. Voy pensando en el día a día, espero seguir siendo importante y dejando muchas cosas por el club”, cerró.