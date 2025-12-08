VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Arturo Vidal dispara contra Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo: “Nadie se hace responsable de nada, estamos tirados”

    El Rey realizó unas potentes declaraciones luego del cierre de una temporada para el olvido por parte del Cacique. Hubo autocrítica personal, pero también cuestionamientos al manejo del equipo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Arturo Vidal abandona la cancha tras la caída ante Audax (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo cerró un año plagado de fracasos. El que se esperaba como un centenario perfecto, terminó con un Cacique a los tumbos. En el cierre de la temporada, perdió por 2-1 ante Audax Italiano y se quedó a las puertas de clasificar a la Copa Sudamericana, el objetivo mínimo y el único que le quedaba a los albos.

    La caída provocó una serie de reacciones y un tajante Arturo Vidal disparó contra todos. “La derrota es difícil de explicar, esto es una vergüenza. Hay que decirlo así. Se sabía que Ñublense iba ganando y no pudimos remontar, es un tema complicado, que algunos sabemos que pasó este año. Ya está, quedamos eliminados, le damos las gracias a la gente que vino y que siempre estuvo al lado de nosotros”, aseguró tras el cotejo.

    Llevo casi 20 años jugando y este es uno de los peores años que he tenido, me hubiese gustado que hubiese sido distinto. No logramos ningún objetivo. Después con cosas que pasan, yo me pongo la polera, soy de los más importantes del equipo y no estuve a la altura. Mucha gente tiró para atrás el carro y así nos fue”, añadió.

    El Rey envió un potente mensaje. Y si bien no dio nombres, dejó entrever que el destinatario es Blanco y Negro “Acá nadie se hace responsable de nada, estamos casi tirados y siempre nosotros quedamos allí. No voy a dar nombres, cada uno tiene que hacerse responsables de lo que pasó. Soy el jugador más importante y el que con más peso en el plantel, asumo mi responsabilidad. Pasaron muchas cosas de las que no me hago cargo”, indicó.

    “Así nos fue. Si hubiesen sido distintas las cosas en el último tiempo, quizás otra cosa hubiese pasado. A mí me echan la culpa por todo. Cuando perdíamos y pasaban cosas, siempre era mi culpa. Filtraron mi sueldo y ese no es, eso molesta y eso a la gente le molesta, que un jugador gane tanta palabra. Acá duele que se filtre todo, eso va derrumbando al camarín, yo volví a Chile y en Europa nunca pasaba eso, hay tanta pelea interna que afecta mucho, hay muchas cosas que mejorar”, complementó.

    La severa autocrítica de Vidal

    Vidal también habló sobre el futuro de Fernando Ortiz: “No es momento (para hablar de Ortiz), con Almirón todo fue mal hecho y allí se pudrió todo. Pasan estas cosas cuando las cosas están mal y las cosas no están unidas en el club”, dijo.

    “Esto es un fracaso, me duele mucho esto, no pude ganar la Champions, pero esto duele mucho jugando así de local con este público, duele mucho. Esto lo voy a llevar conmigo siempre. Teníamos un gran equipo, pero no se dio, estamos todos avergonzados, tuvimos mala suerte y todo lo que pasó alrededor afecta mucho”, planteó.

    La autocrítica fue severa: “Hay que hacer bien las cosas, sacarle el jugo a los jugadores que hay en este equipo, jugadores que venían de Europa. Seguramente lo que pasó con Fortaleza dolió mucho, nos afectó mucho, todo nos fue afectando y había mucha presión. Nos vamos derrotados al máximo”.

    También habló sobre su futuro: “Estoy renovado, automáticamente, lo dijo el presidente antes. Vamos a seguir luchando y ver lo que viene de aquí en adelante. No sé quién va a seguir (en el club). Colo Colo tiene que pelear todos los campeonatos, este año fue un fracaso y nos hacemos cargo todos. Tengo un año más de contrato en Colo Colo y luego veremos. Voy pensando en el día a día, espero seguir siendo importante y dejando muchas cosas por el club”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalColo ColoArturo VidalFernando OrtizAudax ItalianoBlanco y NegroAníbal Mosa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Cadem: baja el rechazo a la migración en medio de tensión fronteriza con Perú

    La polémica racista que pone en aprietos al líder de la extrema derecha británica

    Indagan hallazgo de cadáver en Máfil: correspondería a joven desaparecido desde hace 10 días

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    2.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    4.
    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    5.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú
    Chile

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Cadem: baja el rechazo a la migración en medio de tensión fronteriza con Perú

    Indagan hallazgo de cadáver en Máfil: correspondería a joven desaparecido desde hace 10 días

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”
    El Deportivo

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”

    El León de Collao ruge en Calama: Deportes Concepción logra un épico ascenso a la Primera División

    Arturo Vidal dispara contra Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo: “Nadie se hace responsable de nada, estamos tirados”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio
    Mundo

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio

    La polémica racista que pone en aprietos al líder de la extrema derecha británica

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile