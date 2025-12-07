La dura autocrítica de Vicente Pizarro por el paupérrimo año de Colo Colo: “El rendimiento de los jugadores no fue bueno”

Se acabó el horror. El año del centenario llegó a su fin para Colo Colo. Y como no podía ser de otra manera, lo hizo con un desenlace fatal: el Cacique cayó por 2-1 ante Audax Italiano, en el estadio Monumental. Este resultado deja a los albos fuera de todos los torneos internacionales para el 2026.

Como se dice popularmente, lo que ocurrió en Macul fue la ‘crónica de una muerte anunciada’. El cuadro de Pedreros cerró una temporada para el olvido, marcada por los bajos rendimientos individuales, problemas fuera de la cancha con una problemática barra brava y también con líos dirigenciales.

El plantel más caro en la historia del fútbol chileno quedó al debe, tanto en el plano local como internacional. Esta derrota frente a los itálicos no hizo nada más que poner la daga definitiva. Por este motivo, el capitán Vicente Pizarro, abordó la desazón alba tras un nuevo fracaso: “En el primer tiempo entramos desconcentrados, nos hicieron esos dos goles y se nos pone a cuesta el partido. Intentamos por todos lados, con un esfuerzo importante, pero no nos alcanzó. Ahora, se tomarán decisiones. No sabemos qué va a pasar. Hay que asumir este momento como plantel y recobrar fuerzas para lo que viene”.

El volante puso en la comparativa el exitoso 2024 con este 2025 paupérrimo. “Estábamos acostumbrados el año pasado a cosas bonitas, donde fuimos campeones e internacionalmente competimos hasta el final. Este año no se nos dio. El fútbol tiene estas cosas, nos preparamos para algo importante este año y no se nos dio”, comentó.

A su vez, Pizarro hizo un duro mea culpa. “El rendimiento de los jugadores no fue bueno. Todos tuvimos que dar más, cada uno lo sabe. Fue un año difícil, donde pasaron momentos a los que uno no está acostumbrado. Uno suele pelear cosas importantes. Colo Colo tiene que pelear cosas importantes y no pasar un año como este”, agregó.

Por último, y de manera sorpresiva, el hijo de Jaime Pizarro le abrió la puerta a su salida del club. “Me formé acá. Me siento muy a gusto, pero también tengo ganas de dar un paso adelante en mi carrera si se da. Siempre voy a rendir el máximo acá e intentarlo todo. Pero no es momento de pensar en eso, hay que asumir lo que viene”, cerró.