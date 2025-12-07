Colo Colo juega un partido clave. Ante Audax Italiano busca la clasificación a la Copa Sudamericana, el único objetivo por el que puede pelear. Para colmo, el inicio del encuentro ante los floridanos es tan crítico como el momento que vive el Cacique: los verdes se pusieron rápidamente en ventaja.

La tensión se siente en el estadio Monumental. En la cancha y en las galerías. Del apoyo, los fanáticos pasaron al franco reproche por la actuación del equipo de Fernando Ortiz. En Macul, en todo caso, adoptaron medidas para evitar excesos.

¿Dispositivo anti invasiones? El singular enrejado en el partido entre Colo Colo y Audax Italiano

El año del Cacique ha estado marcado por los graves incidentes que se produjeron en el partido ante Fortaleza, el 10 de abril. Ese día hubo problemas en las afueras del recinto, que costaron dos vidas de menores de edad, y, después, en el interior, donde un grupo de barristas rompió un acrílico en el sector Arica e invadió el campo de juego.

El enrejado adicional del sector Arica (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los albos fueron severamente sancionados por la Conmebol: cinco localías a puertas cerradas y una cuantiosa multa. El TAS desoyó la apelación del club, por lo que a los albos aún les quedan tres partidos internacionales a puertas cerradas por jugar

Esa situación llevó a Blanco y Negro a extremar precauciones de cara al duelo ante los itálicos. Es visible el enrejado ubicado frente al sector en que se ubica la Garra Blanca, con el objeto de evitar una eventual invasión de barristas si el desarrollo del encuentro no cuadra con las expectativas de la hinchada local.