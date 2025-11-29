La resignación de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Volvemos a no depender de nosotros; a esperar qué sucede”

Colo Colo complica sus opciones de clasificar a torneos internacionales la próxima temporada. Este viernes, por la fecha 29 de la Liga de Primera, fue goleado por Cobresal 3-0 en El Salvador, en un duelo en el que los albos se vieron totalmente superados. En una corta rueda de prensa, Fernando Ortiz, estratega de los de Macul, no adornó nada.

El argentino fue autocrítico con el resultado en el estadio El Cobre: “Siempre digo lo mismo, sacar una conclusión rápida de un partido tan reciente, sí puedo decir en un análisis rápido que no entramos nunca en partido. Si bien sí tuvimos empuje e intentamos de una u otra manera contrarrestar un resultado, que por lo que hizo el rival es merecido y hay que aceptar la derrota”, comenzó declarando.

“No entramos nunca en un partido tan importante como era este. No estuvimos precisos, sabíamos lo que íbamos a encontrar del rival. Nunca le agarramos a la idea de la pelota cuando vuela en la altura; pequeños y grandes errores que cuestan caro. Nunca estuvimos metidos”, añadió.

Ortiz no eludió la responsabilidad de lo sucedido: “Siempre dije que trato de buscar lo mejor para el equipo. No resultó. El responsable soy yo. Luego hicimos los cambios. Me quedo con el ímpetu de querer siempre buscar el marcador, tuvimos ocasiones claras, pero no fue suficiente”.

“Volvemos a no depender de nosotros”

Por último, el exentrenador de América y Monterrey sabe que este resultado complicó sus chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2025: “En líneas generales no tuvimos el partido que veníamos mostrando anteriormente. De nuevo volvemos a no depender de nosotros en base a resultados. A esperar qué sucede y ojalá podamos tener de nuevo en nuestras manos estar en la última fecha en casa y clasificar a una copa internacional”.

Cabe destacar que la última jornada del torneo Colo Colo la jugará ante Audax Italiano en el estadio Monumental, el domingo 7 de noviembre. Los itálicos son un rival directo en la lucha por la Sudamericana, pero si ganan esta fecha 29 en casa ante Ñublense serán inalcanzables para los albos.