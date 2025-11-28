BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Cobresal desnuda la fragilidad de Colo Colo: el Cacique se desfonda y complica su ingreso a la Copa Sudamericana

    En un duelo directo por acceder al torneo continental, el Cacique mostró una de sus peores caras desde el arribo de Fernando Ortiz. De la mano de un inspirado César Munder, autor de dos goles, los mineros vencieron 3-0 y sacaron de la zona de clasificación a los albos, que se mostraron particularmente endebles en defensa.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cobresal desnudó la fragilidad de Colo Colo, venciendo por 3-0 en El Cobre de El Salvador. Foto: Photosport.

    En el camino hacia la clasificación a la Copa Sudamericana, el objetivo que le queda dentro de una temporada olvidable, Colo Colo tenía que pasar por la altitud de El Salvador. La complejidad no solo estaba en jugar en el desierto, sino que se trataba de un duelo directo por acceder al torneo continental. El Cobresal de Gustavo Huerta (el club y el DT parecen indisolubles) logró una victoria rotunda por 3-0, reflotando sus aspiraciones continentales y complicando a un cuadro albo que no le salió nada en tierras mineras.

    El partido tenía el rótulo de “final”. Una victoria alba los dejaba prácticamente clasificados a la Sudamericana, considerando la diferencia de gol en relación a los mineros. Sin Arturo Vidal, suspendido, el técnico Fernando Ortiz repitió el mediocampo que se vio bien ante La Calera: el triángulo Méndez-Alarcón-Pizarro. Eso sí, dispuso del ingreso de Claudio Aquino por Leandro Hernández. El ex Vélez, el gran precio que trajo el Cacique para 2025, no se vio bien en El Cobre.

    El encuentro se fue desarrollando como quiso Cobresal. Los nortinos no tuvieron problemas en ceder protagonismo, aunque sea en casa. El 3-5-2 de Huerta mutaba a un 5-3-2 en el retroceso, siendo un cuadro compacto y queriendo apostar por el juego directo, buscando a César Munder y a Diego Coelho. El control del balón era de Colo Colo, pero ese factor nunca fue desequilibrante hacia su favor.

    La labor de los cobresalinos puso de cabeza a la defensa alba. Fue un problema sin solución. La zaga se mostró feble, quedando expuesta en varias ocasiones. El 1-0 del local fue gracias a un grosero error de Amor. En los 12′, Munder aprovechó un yerro del zaguero, que quedó corto en un pase atrás. El chileno-cubano eludió a De Paul y abrió el marcador. Solo fue el inicio de los problemas defensivos colocolinos. En la acción siguiente, una falla de Vegas casi acaba en el 2-0, pero Coelho se lo perdió.

    Los mineros apostaban a que Colo Colo tuviera la pelota y se adelantara para quedar mano a mano. El visitante tuvo opciones, como el tiro libre de Aquino despejado por el portero Pinos (27′) y un zurdazo de Vicente Pizarro que se fue desviado (34′). Las áreas fueron problema para los blancos: adelante, no había claridad ni definición; y atrás, absolutamente endeble.

    Diego Coelho hizo el 2-0. Foto: Photosport.

    Antes del descanso, llegó el segundo golpe minero. Diego Coelho, totalmente libre en el centro del área, conecta un centro de Fernández, quien también estaba liberado por la franja izquierda, y amplía la ventaja albinaranja. La defensa de Colo Colo se miraba para encontrar una explicación. El rictus de Ortiz mostraba un evidente desconcierto.

    El plan del DT no resultaba en absoluto. Trató de corregir en el complemento, con la entrada de Hernández por Aquino y con la inclusión de Salomón Rodríguez para armar un doble 9 junto a Correa. Ese rediseño del Cacique no serviría, porque Munder pegaría un golpe duro e implacable. Minuto 50 y el ex UC haría un golazo. Sacó un remate desde larga distancia que se coló en la portería de un De Paul totalmente sorprendido con semejante trallazo. Munder, como de costumbre, brilla ante los grandes.

    Colo Colo superó el 70% de posesión de balón en el segundo tiempo, pero el dato era inútil ante el trámite del encuentro y qué hacía el equipo popular con la pelota. Ante un local que se cerró y reforzó su línea de cinco defensiva, los de Ortiz abusaron del remate desde fuera del área, ninguno lo suficientemente preciso para vulnerar a Pinos.

    La derrota de hoy saca al Cacique de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Baja al octavo lugar con 44 puntos y una diferencia de +11. Tendrá que seguir de cerca lo que hagan Audax Italiano, contra Ñublense, y Palestino, visitando a La Serena. Con este panorama, Colo Colo se jugará una final en la última fecha, recibiendo a Audax, en el Monumental.

    Ficha del partido

    Cobresal: J. Pinos; J. Tiznado, C. Moreno, C. Toro; A. Astudillo, C. Mesías (90’+1, F. Bechtholdt), V. Fernández; C. Yanis (58′, D. Céspedes), J. Henríquez (87′, A. Márquez); D. Coelho y C. Munder (90′+1, F. Triñanes). DT: G. Huerta.

    Colo Colo: F. De Paul; M. Isla (66’, J. Villagra), E. Amor (66′, M. Bolados), S. Vegas, E. Wiemberg; V. Méndez, T. Alarcón (46′, S. Rodríguez), V. Pizarro; L. Cepeda, C. Aquino (46′, L. Hernández); y J. Correa. DT: F. Ortiz.

    Goles: 1-0, 12′, Munder, aprovecha falla de Amor y elude a De Paul para convertir; 2-0, 44′, Coelho, conecta de primera tras centro de Fernández; 3-0, 50′, Munder, con un gran remate desde fuera del área.

    Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Mesías, Fernández (COB); Vegas, Pizarro (CC).

    Estadio El Cobre Codelco Salvador. Asistieron 2.252 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

