El golazo de César Munder que hunde a Colo Colo ante Cobresal
El delantero marcó de larga distancia el 3-0 a los 50 minutos.
Luego de un flojo primer tiempo de Colo Colo, en el que Cobresal se puso arriba por 2-0 en el duelo que los enfrenta por la fecha 29 de la Liga de Primera, los jugadores del Cacique salieron con todo a buscar un descuento que los volviera a meter en carrera. Sin embargo, no imaginaron lo que iba a hacer César Munder, quien ya había marcado la apertura de la cuenta tras aprovechar un error de Emiliano Amor.
A los 50′, el ex UC tomó el balón a 30 metros del arco sur del estadio El Cobre. Avanzó hacia el centro y sacó un espectacular remate. Por la altitud, la pelota bajó rápido y se le clavó casi en el ángulo al portero Fernando De Paul, que se quedó estático sobre el césped. Era el 3-0.
Tras esa acción, el equipo de Fernando Ortiz buscó con más empuje que fútbol un gol del descuento, algo que no sucedió. Con este resultado, se llevan una dolorosa derrota a Santiago en la lucha por clasificar el próximo año a la Copa Sudamericana, ya que los mineros eran un rival directo en esa disputa y ahora los superan en la tabla de posiciones.
