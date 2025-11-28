El golazo de César Munder que hunde a Colo Colo ante Cobresal

Luego de un flojo primer tiempo de Colo Colo, en el que Cobresal se puso arriba por 2-0 en el duelo que los enfrenta por la fecha 29 de la Liga de Primera, los jugadores del Cacique salieron con todo a buscar un descuento que los volviera a meter en carrera. Sin embargo, no imaginaron lo que iba a hacer César Munder, quien ya había marcado la apertura de la cuenta tras aprovechar un error de Emiliano Amor.

A los 50′, el ex UC tomó el balón a 30 metros del arco sur del estadio El Cobre. Avanzó hacia el centro y sacó un espectacular remate. Por la altitud, la pelota bajó rápido y se le clavó casi en el ángulo al portero Fernando De Paul, que se quedó estático sobre el césped. Era el 3-0.

😱⚽🔥 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO!



César Munder sacó un remate IMPRESIONANTE de larga distancia y colocó el tercer gol para Cobresal, en este #MatchdayViernes ante #ColoColo. Nada pudo hacer Fernando De Paul que sólo quedó mirando el balón.



Tras esa acción, el equipo de Fernando Ortiz buscó con más empuje que fútbol un gol del descuento, algo que no sucedió. Con este resultado, se llevan una dolorosa derrota a Santiago en la lucha por clasificar el próximo año a la Copa Sudamericana, ya que los mineros eran un rival directo en esa disputa y ahora los superan en la tabla de posiciones.