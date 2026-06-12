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    Segundo reporte del Plan de Alerta Oncológica: el 99,9% de los pacientes ya han sido contactados y vinculados

    Hasta el 9 de junio del 2026 ya se han logrado 25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas, es decir, el 86% del universo inicial de personas que estaban a la espera de atención oncológica.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    El jefe del Departamento de Cáncer, Dr. Alejandro Berkovits, junto al director de Fonasa, César Oyarzo, realiza la entrega del segundo reporte de avance del Plan de Alerta Oncológica.

    El pasado 28 de abril el Ministerio de Salud dio inicio al Plan de Alerta Oncológica, cuyo principal objetivo es agilizar la atención de los pacientes que están a la espera de una atención oncológica, GES y No GES, para que puedan iniciar su proceso terapéutico.

    El Plan de Alerta Oncológica considera un monto total de $ 156 mil millones, adicionales al presupuesto sectorial, y está organizado en tres grandes fases: Identificación y Validación; Contacto y Vinculación; y Seguimiento y acompañamiento.

    Esta jornada, y desde las dependencias del Ministerio de Salud, el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, junto al director de Fonasa, César Oyarzo, realizaron la entrega del segundo reporte de avance del plan, dando a conocer que tras las primeras fases de idenficación y contacto, ya el 99,9% de los 29.997 pacientes iniciales están vinculados o con una información actualizada de su estatus.

    “Luego de haber podido identificar, contactar y vincular, es decir, ofrecerle una solución a su problema oncológico, ya sea cirugía, consulta de nueva especialidad o inicio de su garantía que se encuentra retrasada, hasta la fecha hemos podido vincular al 99,9% de los pacientes oncológicos que estaban en este Plan y, además, hemos podido saber de su estatus actualizado de información”, destacó Berkovits.

    Sin embargo, advirtió, esto "no es el 100%“, por lo que hizo un llamado especial para lograr contactarlos.

    “Existe hoy día 39 pacientes a quienes a pesar de todos los esfuerzos, contactos por WhatsApp, telefónico, visitas domiciliarias, cartas certificadas e incluso avisos radiales regionales, no los hemos podido contactar y hacemos un llamado a estas personas que se pueden encontrar con sus garantías retrasadas o con alguna prestación, con una prolongación en tiempo de espera para que se contacte con nosotros A Salud Responde al teléfono 600 360 7777″, sostuvo.

    De ese total contactado en tanto, el experto destacó que cerca del 80% de los casos fueron resueltos dentro del mismo prestador de salud pública, mientras que entre un 15% y un 18% requirió derivación a un segundo establecimiento.

    Hasta el 9 de junio del 2026 ya se han logrado 25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas, es decir, el 86% del universo inicial.

    De acuerdo con el reporte, el caso de las prestaciones retrasadas GES, se logró resolver 15.519 casos, mientras que 2.326 están en proceso de hacerlo. Sobre los registros No GES, 10.286 prestaciones oncológicas fueron resueltas, de las cuales 4.250 corresponde a cirugías, mientras que 6.036, a consultas de especialidad..

    En cuanto al tipo de cáncer, el avance de resolución lleva a que más del 75% son principalmente tres patologías oncológicas: cáncer cervicuterino (28%, mama (20%) y cáncer colorectal (25%). El 75% de los pacientes son mujeres y 25% hombres.

    En cuanto a la resolución, un 87% de las prestaciones retrasadas han sido atendidas o se encuentran en gestión en los hospitales de la red pública de salud. Otros 3.347 casos, fueron derivados a un segundo prestador indicado por Fonasa, hecho que fue destacado en especial por el director de Fonsa.

    “Esto, para nosotros, es un elemento que marca una colaboración público-privada muy importante que buscábamos en el marco de la Alerta Oncológica. Este esfuerzo también ha significado ampliar la cobertura regional, que también era uno de nuestros objetivos”, destacó Oyarzo.

    Los pacientes oncológicos, por su complejidad, indicó, “eran muchas veces derivados fuera de sus regiones. La misión de ampliar la red privada nos permitió pasar de cobertura de 7 regiones a 15 regiones, lo que nos permite garantizar que hoy día un 80% de los pacientes se están atendiendo en su propia región, lo cual consideramos también una muy buena noticia”.

    Más sobre:NacionalMinsalSaludMinisterio de SaludPlan Alerta Oncológica

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