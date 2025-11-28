Universidad de Chile se rebela. A los azules no les agradó el nuevo cambio en la planificación del duelo ante Coquimbo Unido. Si ya habían debido postergarlo un día, producto de los ajustes operativos relacionados con la realización del evento de cierre de la Teletón en el Estadio Nacional, lo que más irrita a los laicos es, ahora, no poder ocupar el recinto de Ñuñoa.

El duelo se jugará, finalmente, el martes, a las 18.30 horas. El escenario será el estadio Santa Laura, lo que repercute directamente en la asistencia de público.

“Una situación que perjudica a nuestro club”: la U se rebela ante la imposibilidad de ocupar el Estadio Nacional

Los azules se sienten afectados. "Lamentamos que, pese a que todas las coordinaciones estaban hechas, nos comunicaran la negativa del uso del recinto tan encima del duelo, una situación que perjudica a nuestro club, abonados e hinchas“, plantean mediante un comunicado oficial que publicaron en todas sus plataformas oficiales.

Maximiliano Guerrero, ante Coquimbo Unido (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Los laicos sugieren responsabilidades por omisión. “Agradecemos al IND, la Delegación Presidencial Metropolitana y a la Teletón por las reuniones y los esfuerzos hechos para cumplir con todos los requisitos que permitían disputar el partido contra Coquimbo Unido el martes, a las 20 horas, en el Estadio Nacional”, postulan. El dardo apunta al Ministerio del Deporte, al que internamente se culpa de la determinación.

"Nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional. Finalmente, el partido se disputará el martes, a las 18 horas, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK", sostiene Azul Azul, ya sin dejar margen de duda respecto del destinatario del reproche por el que considera un abrupto cambio de planes.