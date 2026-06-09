“Está bien que se analice y se vote”: Kast defiende acusación constitucional contra Grau y apoya embargo de cuentas a deudores del CAE

El Presidente José Antonio Kast abordó la noche de este lunes la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, la que defendió como parte de las facultades de la Cámara de Diputados.

En esa línea, desde la ciudad de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, donde concluyó su gira por el norte, el jefe de Estado validó la presentación del libelo y afirmó que es parte de las facultades del Congreso, puntualmente de la Cámara de Diputados.

“Es legítimo que el Parlamento lo haga”, dijo Kast, quien recordó su pasado como diputado y su participación en la tramitación de este tipo de juicios políticos.

En ese sentido, Kast desestimó que los diputados oficialistas deban cambiar de ejercer sus funciones a cambio de votos que permitan aprobar la megarreforma planteada por el Ejecutivo.

“Una votación no va a cambiar por un planteamiento que está dentro de las facultades constitucionales de los partidos. Un grupo de parlamentarios puede levantar una AC y está dentro de su derecho”, sostuvo Kast.

Respecto a la tramitación de la megarreforma, Kast sostuvo que “no creo que deba ser la moneda de cambio, porque si yo dijera ‘le cambio la acusación por los votos a este proyecto’, creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito”.

“Si los parlamentarios legítimamente estiman que nuestro proyecto de ley de Reconstrucción no es lo que se debe hacer, deben votar en contra”, afirmó Kast, quien sostuvo que la iniciativa favorecerá la creación de empleo y el incremento en la inversión.

Así, por el juicio contra Grau, Kast afirmó que “yo espero que los diputados presenten los antecedentes que tengan respecto de lo que algunos podrían considerar lo que fue una mala administración, un incumplimiento de ciertas normas, de cómo se llevan las cuentas fiscales”.

“Eso está bien que se discuta, que se analice y que se vote. Después será el Senado el que tendrá la última palabra", defendió Kast la presentación concretada este lunes.

Nuevos reparos del CFA ante megarreforma

En medio de risas, Kast escuchó una de las preguntas respecto a las nuevas advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la megarreforma del gobierno, y que sostiene que la iniciativa es deficitaria hasta, por lo menos, el año 2031.

Al respecto, Kast planteó que “las advertencias son bienvenidas y serán analizadas en su propio mérito, pero nosotros vamos a seguir avanzando con el proyecto de ley. Esperamos que se vote lo más pronto que pueda después de pasar por las comisiones del Senado y esperamos que se apruebe la idea de legislar, que es para avanzar”.

“Después se votará artículo por artículo como corresponda, pero nuestra intención es seguir adelante con el proyecto”, zanjó Kast.

Rechaza “falta de humanidad” en cobros por CAE

Durante su comparecencia ante la prensa, Kast también se refirió a los embargos de cuentas bancarias aplicados por la Tesorería General de la República a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), y que acusan que el organismo de cobranza dejó sus cuentas en cero.

En esa línea, ejemplificó con el grupo de niños de un coro que se presentó durante su asistencia en Tocopilla.

“Estos niños necesitan un futuro y ese futuro requiere recursos. Y aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo hacerlo, bueno, que piense en estos niños”, agregó Kast.

“¿Se dieron oportunidades?, sí; se dieron oportunidades a las personas con altos ingresos, se les dio para que se pusieran al día, a los que tienen ingresos medios también. A los otros se les dijo que vengan a hacer un convenio", recalcó el jefe de Estado.

Respecto a las acusaciones que circularon durante este fin de semana de los deudores afectados, Kast planteó que “veamos a aquellas personas que se les embargó todo si se acercaron alguna vez a la Tesorería o no, si sabían o no que tenían una deuda o si escucharon los mensajes políticos -y por eso siempre hablo de la responsabilidad-, porque una cosa es el mensaje que pueda mandar alguien desde la política, pero cada uno es responsable de sus propios actos”.

“Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta al desarrollo y progreso de la nación si es que es un crédito que dio el Estado en base a los impuestos que recaudó, vas a tener que optar por dar educación superior o dar educación en primera infancia", acusó el mandatario.

“Se hizo una opción y claro, se optó por la educación superior porque había que potenciar nuestro capital humano, pero quizá desprotegimos a los más pequeños no dando los recursos necesarios, eso también requiere una reflexión", planteó Kast.

En esa línea, desestimó las acusaciones de “falta de humanidad” en contra del gobierno por no respetar la legislación vigente para efectuar los cobros asociados al CAE.

“Los que hoy tienen deudas con el Estado, han tenido oportunidades, y las van a seguir teniendo, de acercarse a la Tesorería a ver caso a caso. Se les dio una oportunidad, no se tomó en muchos de los casos que se mencionan, habría que dimensionar también cuántos son, porque una cosa es lo que se ve en redes sociales y otra son las personas que van a llegar a las oficinas para ver que se resuelva en caso a caso y se busque una renegociación de la deuda que es real”, cerró al respecto.