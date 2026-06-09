SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Está bien que se analice y se vote”: Kast defiende acusación constitucional contra Grau y apoya embargo de cuentas a deudores del CAE

    Desde Tocopilla, el jefe de Estado aseguró que la presentación del libelo es parte de las facultades de la Cámara de Diputado. Respecto a los cobros, insistió en que los deudores se acerquen a la Tesorería para resolver su situación. "Hay que dimensionar cuántos son", dijo respecto a quienes denunciaron embargo de cuentas.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Helen Mora
    Presidencia de la República de Chile

    El Presidente José Antonio Kast abordó la noche de este lunes la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, la que defendió como parte de las facultades de la Cámara de Diputados.

    En esa línea, desde la ciudad de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, donde concluyó su gira por el norte, el jefe de Estado validó la presentación del libelo y afirmó que es parte de las facultades del Congreso, puntualmente de la Cámara de Diputados.

    “Es legítimo que el Parlamento lo haga”, dijo Kast, quien recordó su pasado como diputado y su participación en la tramitación de este tipo de juicios políticos.

    En ese sentido, Kast desestimó que los diputados oficialistas deban cambiar de ejercer sus funciones a cambio de votos que permitan aprobar la megarreforma planteada por el Ejecutivo.

    “Una votación no va a cambiar por un planteamiento que está dentro de las facultades constitucionales de los partidos. Un grupo de parlamentarios puede levantar una AC y está dentro de su derecho”, sostuvo Kast.

    Respecto a la tramitación de la megarreforma, Kast sostuvo que “no creo que deba ser la moneda de cambio, porque si yo dijera ‘le cambio la acusación por los votos a este proyecto’, creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito”.

    “Si los parlamentarios legítimamente estiman que nuestro proyecto de ley de Reconstrucción no es lo que se debe hacer, deben votar en contra”, afirmó Kast, quien sostuvo que la iniciativa favorecerá la creación de empleo y el incremento en la inversión.

    Así, por el juicio contra Grau, Kast afirmó que “yo espero que los diputados presenten los antecedentes que tengan respecto de lo que algunos podrían considerar lo que fue una mala administración, un incumplimiento de ciertas normas, de cómo se llevan las cuentas fiscales”.

    “Eso está bien que se discuta, que se analice y que se vote. Después será el Senado el que tendrá la última palabra", defendió Kast la presentación concretada este lunes.

    Nuevos reparos del CFA ante megarreforma

    En medio de risas, Kast escuchó una de las preguntas respecto a las nuevas advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la megarreforma del gobierno, y que sostiene que la iniciativa es deficitaria hasta, por lo menos, el año 2031.

    Al respecto, Kast planteó que “las advertencias son bienvenidas y serán analizadas en su propio mérito, pero nosotros vamos a seguir avanzando con el proyecto de ley. Esperamos que se vote lo más pronto que pueda después de pasar por las comisiones del Senado y esperamos que se apruebe la idea de legislar, que es para avanzar”.

    “Después se votará artículo por artículo como corresponda, pero nuestra intención es seguir adelante con el proyecto”, zanjó Kast.

    Rechaza “falta de humanidad” en cobros por CAE

    Durante su comparecencia ante la prensa, Kast también se refirió a los embargos de cuentas bancarias aplicados por la Tesorería General de la República a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), y que acusan que el organismo de cobranza dejó sus cuentas en cero.

    En esa línea, ejemplificó con el grupo de niños de un coro que se presentó durante su asistencia en Tocopilla.

    “Estos niños necesitan un futuro y ese futuro requiere recursos. Y aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo hacerlo, bueno, que piense en estos niños”, agregó Kast.

    “¿Se dieron oportunidades?, sí; se dieron oportunidades a las personas con altos ingresos, se les dio para que se pusieran al día, a los que tienen ingresos medios también. A los otros se les dijo que vengan a hacer un convenio", recalcó el jefe de Estado.

    Respecto a las acusaciones que circularon durante este fin de semana de los deudores afectados, Kast planteó que “veamos a aquellas personas que se les embargó todo si se acercaron alguna vez a la Tesorería o no, si sabían o no que tenían una deuda o si escucharon los mensajes políticos -y por eso siempre hablo de la responsabilidad-, porque una cosa es el mensaje que pueda mandar alguien desde la política, pero cada uno es responsable de sus propios actos”.

    “Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta al desarrollo y progreso de la nación si es que es un crédito que dio el Estado en base a los impuestos que recaudó, vas a tener que optar por dar educación superior o dar educación en primera infancia", acusó el mandatario.

    “Se hizo una opción y claro, se optó por la educación superior porque había que potenciar nuestro capital humano, pero quizá desprotegimos a los más pequeños no dando los recursos necesarios, eso también requiere una reflexión", planteó Kast.

    En esa línea, desestimó las acusaciones de “falta de humanidad” en contra del gobierno por no respetar la legislación vigente para efectuar los cobros asociados al CAE.

    “Los que hoy tienen deudas con el Estado, han tenido oportunidades, y las van a seguir teniendo, de acercarse a la Tesorería a ver caso a caso. Se les dio una oportunidad, no se tomó en muchos de los casos que se mencionan, habría que dimensionar también cuántos son, porque una cosa es lo que se ve en redes sociales y otra son las personas que van a llegar a las oficinas para ver que se resuelva en caso a caso y se busque una renegociación de la deuda que es real”, cerró al respecto.

    Más sobre:José Antonio KastGobiernoAcusación ConstitucionalNicolás GrauCAEDeudoresTesorería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio

    Megarreforma: CFA reitera alertas y Quiroz dice que esa opinión la miran “al igual que la de otros expertos”

    Gobierno defiende cobros del CAE -incluidos embargos a cuentas corrientes- ante inquietud oficialista

    Diputados ingresan libelo contra Grau y gobierno espera que no se inicie una espiral de acusaciones

    Ofertas de trabajo suman siete meses de caídas consecutivas y anticipan un baja creación de empleo en próximos meses

    1.500 actas decisivas y se repite el escenario de 2016 y 2021: la compleja definición presidencial entre Fujimori y Sánchez

    Lo más leído

    1.
    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    2.
    Núñez versus Desbordes: la pugna que derivó en la intervención del alcalde en el quiebre en el Ministerio de la Mujer

    Núñez versus Desbordes: la pugna que derivó en la intervención del alcalde en el quiebre en el Ministerio de la Mujer

    3.
    Tras cobro de la TGR: FA cuestiona embargos a deudores del CAE y pide apurar proyecto para “humanizar” los cobros

    Tras cobro de la TGR: FA cuestiona embargos a deudores del CAE y pide apurar proyecto para “humanizar” los cobros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    Gobierno defiende cobros del CAE -incluidos embargos a cuentas corrientes- ante inquietud oficialista
    Chile

    Gobierno defiende cobros del CAE -incluidos embargos a cuentas corrientes- ante inquietud oficialista

    Diputados ingresan libelo contra Grau y gobierno espera que no se inicie una espiral de acusaciones

    Sabaj zafa de la cárcel: Fiscalía formaliza a exministra y tribunal la deja con arresto domiciliario total

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio
    Negocios

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio

    Megarreforma: CFA reitera alertas y Quiroz dice que esa opinión la miran “al igual que la de otros expertos”

    Ofertas de trabajo suman siete meses de caídas consecutivas y anticipan un baja creación de empleo en próximos meses

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    En vivo: España prepara su participación en el Mundial 2026 con un amistoso ante Perú
    El Deportivo

    En vivo: España prepara su participación en el Mundial 2026 con un amistoso ante Perú

    Arriesga una dura sanción: Nicolás Gamboa denuncia a Javier Correa por sus fuertes dichos tras la derrota de Colo Colo

    La Roja oficializa la baja de una de sus principales figuras para enfrentar a la República Democrática del Congo

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical
    Cultura y entretención

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Por qué Sean Penn detesta tomarse selfies

    1.500 actas decisivas y se repite el escenario de 2016 y 2021: la compleja definición presidencial entre Fujimori y Sánchez
    Mundo

    1.500 actas decisivas y se repite el escenario de 2016 y 2021: la compleja definición presidencial entre Fujimori y Sánchez

    León XIV se reúne con víctimas de abusos en España y pide a los obispos “cambios reales de sanación”

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana