CFA sube el tono y vuelve a advertir que megarreforma es deficitaria hasta al menos 2031

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a exponer sobre los efectos fiscales de la megarreforma. Esta vez fue ante la comisión de Hacienda del Senado.

En esa instancia, el CFA valoró nuevamente que el proyecto priorice el crecimiento económico y promueva esfuerzos de eficiencia del gasto, ya que constituyen pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Sin embargo, elevó nuevamente una serie de criticas y advertencias sobre los efectos fiscales. “El proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos”, puntualizaron.

En ese sentido, en su mensaje insistió en que una de sus recomendaciones recurrentes ha sido a avanzar hacia un Balance Estructural (BE) equilibrado, sustentado en una combinación de cuatro fuentes: mayor crecimiento tendencial; nuevos ingresos tributarios; ganancias permanentes de eficiencia y ajustes del gasto; y reducción de evasión y elusión tributaria.

Consejo Fiscal Autónomo expone ante el Senado.

“No obstante, el Informe Financiero del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo”, insistió el CFA, añadiendo que “esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada”.

El Consejo reiteró que un riesgo transversal de la iniciativa es el descalce entre costos y beneficios fiscales. “Los costos fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación. En consecuencia, este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, alertó el CFA.

De esta forma señaló: “De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del Informe financiero presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”.

También el CFA realizó advertencias fiscales relacionadas al deterioro fiscal por modificaciones al proyecto e iniciativas legales complementarias, señalando que la exclusión de la eliminación de la franquicia del Sence deteriora su resultado en 0,1 pp del PIB a partir de 2027.

“Esto constituye, hasta esta etapa de la tramitación, la principal fuente de deterioro del efecto fiscal respecto del proyecto original”, sostuvo el CFA.

Además, alertó que se ingresó un proyecto de ley separado que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos, mediante un reembolso equivalente al IVA pagado, que implicará un mayor gasto fiscal de 0,02% del PIB en régimen.

El Consejo indicó que “se requeriría un mayor esfuerzo fiscal para avanzar hacia una trayectoria de consolidación, lo que debiera reflejarse en el decreto de política fiscal y en las acciones correctivas asociadas al desvío de la meta de BE 2025 que fueron presentadas en el Informe de Finanzas Públicas”.

Asimismo, el Consejo reiteró las recomendaciones realizadas el 5 de mayo. Entre ellas, destacó que el proyecto en sí mismo avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando tanto en magnitud como en temporalidad un adecuado calce entre los menores ingresos tributarios y medidas compensatorias.