“Nos presentan este bodrio” y “se juega con la credibilidad de Chile”: diputados de oposición reaccionan ante AC contra exministro Grau

Diputados y diputadas de oposición reaccionaron este lunes a la presentación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, ingresada para su tramitación por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) durante esta jornada.

Los partidos oficialistas presentaron el libelo, debido a la presunta vulneración de Grau de la Ley de Administración Financiera del Estado, lo que habría afectado la credibilidad financiera del país, a lo que se sumó el último informe de Finanzas Públicas, que daba cuenta de inconsistencias en las cifras de deuda por hasta US$10.500 millones.

Cabe señalar que además de republicanos y del PNL apoyaron completamente la acusación, a la que también se sumaron nombres de Renovación Nacional (RN) como Francisco Orrego y Daniel Valenzuela; mientras que del Partido de la Gente (PDG),se sumaron Patricio Briones y Javier Olivares, además de otros independientes de derecha.

Desde el Congreso, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, emplazó duramente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“No es responsabilidad del (ex) ministro Grau que el gobierno le haya subido el costo de vida a los chilenos con el bencinazo; no es responsabilidad del (ex) ministro Grau la crisis que hoy tenemos en seguridad con un gobierno que ha estado tres meses haciendo algo que nadie sabe muy bien, por lo tanto, nosotros creemos que esta es una acusación no tiene ningún fundamento", afirmó el parlamentario.

“Si estos parlamentarios hicieran algo serio, de ir constitucionalmente contra un ministro que le ha afectado la vida a los chilenos, sería en contra del ministro (Jorge) Quiroz, que es el que le ha subido el costo de vida a los chilenos y que impulsa una ley que el propio Consejo Fiscal Autónomo le está diciendo que es una ley riesgosa para Chile", planteó.

Asimismo, Manouchehri acusó al titular de Hacienda de mantenerse en una conducta “obstinada” al defender y tramitar la megarreforma, ante las advertencias de que podría generar déficil fiscal, deuda pública y recortes sociales.

“No entendemos a este gobierno, que por un lado llama al diálogo, se las dan de democráticos, de pluralistas, de diversos; y por otro lado, impulsan una acusación constitucional”, agregó Manouchehri.

El diputado cuestionó el rol del Partido Republicano y del Ejecutivo, “porque cuando vemos acá a republicanos, un partido que actúa como un ejército, que actúa con una organización de una lógica estalinista, aparecen diciendo que esto no tiene nada que ver con el gobierno. No señores. Esta es una acusación impulsada por el gobierno que quiere tirar bombas de humo para tapar su negligencia”.

Su correligionario, el diputado Juan Santana, afirmó que “el exministro Nicolás Grau no ha vulnerado ni la Constitución ni las leyes de nuestro país. No ha puesto en riesgo la seguridad ni la honra de nuestra nación”.

Asimismo, afirmó que la acción busca “polarizar la discusión y crear un clima de inestabilidad. Las condiciones propicias para permear de autoritarismo el tenor de los debates nacionales”.

“Cuatro exministros de Hacienda de distintos gobiernos -Marcel, Eyzaguirre, Velasco y Marfán advirtieron que esta acusación le hace daño a Chile. La presentan igual. Y mientras montan el show, el ministro Quiroz todavía no responde por las omisiones en su declaración de intereses", cerró.

En tanto, la jefa de bancada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, planteó que “no es primera vez que presenciamos una acusación constitucional que carece de fundamentos”.

“Cuando está detrás de la redacción de esta acusación el Partido Social Cristiano, republicanos, Partido Nacional Libertario, que muchas veces no tuvieron consenso para presentar acusaciones previas, lamentablemente nos presentan un bodrio que muchas veces ha servido para chacrear una herramienta constitucional tan importante”, agregó Serrano.

En esa línea, Serrano desestimó que haya flagrancia o infracción a la Constitución de parte de Grau, por lo que también señaló que quién deberían enfrentar un juicio político es Quiroz en el futuro, por no cumplir con sus promesas económicas relacionadas con la megarreforma.

Por parte del Frente Amplio (FA), la diputada Emilia Schneider, calificó el libelo como una “irresponsabilidad”.

“Primero, porque se basa en informes y cifras que el ministro Quiroz ha dado de forma antojadiza y tramposa, que incluso han sido cuestionados por diversos economistas de diversos sectores políticos", sostuvo la diputada del Frente Amplio.

“Aquí se juega con la credibilidad de Chile ante el mundo, porque tal como señalaba el gobierno al principio de este año, que decían que el ‘Estado estaba quebrado’ (...) acá lo que están haciendo es poner nuevamente en tela de juicio la credibilidad de las finanzas y eso es un daño para todos", zanjó.

Asimismo, Scheider también apuntó contra el Partido Republicano y su rol junto al gobierno ante esta acción. “Como decían anteriormente, es la acusación del Presidente Kast y del ministro Quiroz y es hora que el gobierno dé la cara. ¿Me van a decir que acá se para el Partido Republicano y no habló esto con el Presidente Kast? El gobierno tiene que dar la cara y decir si apoya o no esta acusación que tensa el diálogo y desvía la atención".