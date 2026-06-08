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    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    Entre los asistentes a la reunión estuvieron representantes de Sofofa, Sociedad Nacional de Agricultura, Consejo del Salmón, SalmónChile, Frutas de Chile, ChileCarne, Wines of Chile y Asexma.

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    Pulso de La Tercera
    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, encabezaron una reunión del grupo público-privado que busca coordinar esfuerzos para apoyar las exportaciones chilenas a Estados Unidos.

    En un comunicado la Subrei señaló que la instancia tuvo como propósito compartir los antecedentes disponibles, recoger las propuestas del sector exportador, expertos internacionales y académicos, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado frente a la negociación de aranceles con Estados Unidos.

    En el encuentro, el canciller y la subsecretaria detallaron las gestiones técnicas, institucionales y políticas para resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones para Chile y su sector exportador, dice el comunicado.

    En este contexto, agrega, el canciller señaló que “la estrategia de exportaciones es clave para Chile en nuestra estrategia de desarrollo y para ello el trabajo público privado también lo es. Tenemos un desafío por delante, pero lo vamos a enfrentar juntos y básicamente a través del diálogo y la negociación”.

    Descargos

    El comunicado añade que consultado sobre la estrategia que seguirá Chile, el Canciller dijo que “obviamente que vamos a presentar los descargos correspondientes. Nosotros tenemos una larga tradición y algunas normas justamente que se hacen cargo de los problemas que ellos han identificado, así que estamos confiados de que vamos a poder dar buenos argumentos y poder negociar de buena forma este problema”.

    Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, recalcó la prioridad que se le está entregando a este tema desde el gobierno, haciendo constantes gestiones técnicas y políticas con las contrapartes estadounidenses e hizo un llamado a los gremios para que participen activamente en las instancias de consulta del proceso. “Su voz será clave para mostrar el impacto que estas medidas pueden tener sobre el empleo, la competitividad y las cadenas de suministro”, dijo, según señala el comunicado.

    Entre los asistentes a la reunión estuvieron representantes de Sofofa, Sociedad Nacional de Agricultura, Consejo del Salmón, SalmónChile, Frutas de Chile, ChileCarne, Wines of Chile y Asexma, entre otros gremios vinculados al sector exportador, además de diversos expertos internacionales y académicos.

    Más sobre:Comercio exteriorArancelesEstados UnidosFrancisco Pérez Mackenna

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