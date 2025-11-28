El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación

Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentarán por la penúltima fecha de la Liga de Primera. El duelo que había sido programado originalmente para el día lunes 1 de diciembre sufrió una nueva modificación.

En una primera instancia el encuentro se reprogramó para el día martes 2 debido a los ajustes operativos vinculados con la Teletón y el desarme de la infraestructura en el Estadio Nacional.

Sin embargo con el fin de evitar cualquier inconveniente, ahora el partido se llevará a cabo el martes, pero en el estadio Santa Laura a partir de las 18.30 horas.

Cabe destacar que el choque entre azules y aurinegros es clave para la lucha por el Chile 2 que entrega como premio el pase directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hasta ahora Universidad Católica es el cuadro que tiene la primera ventaja al ocupar la segunda posición de la tabla con 54 puntos. Más abajo, Universidad de Chile (51) y O’Higgins (50) tienen chances matemáticas de pelear por el lugar.

En el duelo entre Huachipato y Universidad Católica, programado para el sábado 29 de noviembre a las 12.00 horas, los Cruzados pueden asegurar el Chile 2.

Para aquello los de la precordillera necesitan imponerse a los acereros y esperar que la Universidad de Chile se enrede contra Coquimbo Unido.

Por cierto, el duelo entre azules y piratas también tendrá un atractivo especial. Mientras los laicos intentan superar a los franjeados en la tabla, los aurinegros intentarán establecer una nueva marca de victorias consecutivas. Con la última victoria sobre Deportes La Serena, los coquimbanos lograron igualar el registro que consiguió el Ballet Azul entre 1963 y 1964 de 16 triunfos al hilo.

La alarma de Gustavo Álvarez

Tras el duelo contra O’Higgins, el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, destacó la entrega de sus dirigidos. “Fue un partido vibrante, de mucho ida y vuelta en el primer tiempo. Un poco por la propuesta del rival y otro poco por cómo se paraban en defensa. Se paraban muy alto y en línea, entonces ahí hay una tentación para jugar al espacio y tuvimos dos o tres jugadas de gol de esa forma”, declaró en diálogo con TNT Sports.

Sin embargo, también dejó entrever que la temporada ha marcado un desgaste en el plantel. “En el primer tiempo, además de tener esa respuesta a los ataques de O’Higgins con pelotas al espacio o a la espalda de sus centrales, teníamos que mejorar el juego. Controlar más el partido para que no se haga más vertiginoso. En el segundo tiempo salimos con ese plan, lógicamente la expulsión hace que variemos el sistema y el armado del equipo. Se va sintiendo el cansancio, correr con uno menos es complicado, pero el carácter que tiene el equipo, una vez más permitió conseguir los tres puntos”.