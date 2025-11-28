BLACK SALE $990
    El Deportivo

    El Betis oficializa la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027

    El club español publicó un video en el que dan a conocer la extensión del vínculo con el Ingeniero en la previa del clásico contra Sevilla.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El Betis oficializó la renovación del contrato de Manuel Pellegrini hasta 2027. pc

    Manuel Pellegrini seguirá a cargo del Real Betis. Este viernes el club español dio a conocer que el técnico chileno extendió su contrato hasta 2027, tal como lo adelantó El Deportivo.

    Dibujar. Diseñar. Trazar. Inventar. Renovar” fue el mensaje que pusieron los verdiblancos en sus redes sociales para dar cuenta de la prolongación del vínculo con el adiestrador hasta el 30 de junio de 2027.

    Luego, publicaron más detalles en la página oficial del club. "El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio de2027″, informaron a sus seguidores.

    “Pellegrini llegó al cuadro verdiblanco en el verano de 2020. Desde su llegada, el Real Betis ha conseguido la Copa del Rey en 2022 y ha sumado cinco participaciones en Europa de manera consecutiva, llegando a alcanzar la histórica final de la UEFA Conference League en el presente año”, añadieron sobre los logros del Ingeniero.

    “Entre sus hitos, Manuel Pellegrini se ha convertido en el entrenador con más partidos al frente del equipo en Primera División y en Europa, además de poseer el récord de más victorias al frente del Real Betis”, cerraron.

    Con el derbi en el horizonte

    La renovación de Manuel Pellegrini en el Betis llega justo en la antesala de un duelo importante. Este fin de semana los verdiblancos deberán enfrentar al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en un nuevo derbi de la ciudad.

    Claro que para esto el Ingeniero deberá buscar alternativas para reemplazar a dos sensibles bajas por lesión. Durante el triunfo por 2-1 sobre el Utrecht por la Europa League, Isco y Sofyan Amrabat debieron abandonar temprano la cancha tras lesionarse.

    Y en la conferencia de prensa posterior, el chileno confirmó las ausencias. “Ha sido un partido muy accidentado, sobre todo el primer tiempo, con la lesión de Isco y Amrabat, que es increíble, y otros golpes fuertes para ambos equipos", señaló de entrada.

    “Isco no estará el domingo. Le dieron siete puntos de sutura y, aunque no hay lesión ósea ni muscular, le va llevar un tiempo recuperarse. No llega ninguno de los dos, salvo que Amrabat tuviera una recuperación muy buena. Por la manera en que tenía el tobillo es difícil. Es importante que la lesión no sea larga y que Isco se recupere del golpe y la herida que sufrió”, agregó.

    En cuanto al próximo derbi, adelantó que “absolutamente todo el mundo en la ciudad está esperando el partido. Los dos llegamos con bajas importantes, estamos centrados en conseguir los tres puntos, que sería fundamental sumarlos en LaLiga y poder darle una alegría a la hinchada, esperamos no fallarles. Sabemos lo que significa tanto para un equipo como para el otro y los jugadores saldrán al cien por cien a buscar los tres puntos”.

    El partido entre Sevilla y Real Betis está programado para este domingo 30 de noviembre a partir de las 12.15 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

