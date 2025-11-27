BLACK SALE $990
    Una renovación que mira a la Roja: Manuel Pellegrini acuerda la extensión de su contrato con el Betis

    Según se enteró El Deportivo, el club concretó la renovación del DT chileno hasta junio de 2027. “Dirigir a la selección chilena está siempre entre sus deseos”, dicen cercanos al DT. Este jueves se miden frente al Utrech, de Países Bajos, por la Europa League.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini y el presidente del Betis Ángel Haro estrechan conversaciones para extender el contrato del DT.

    Se acaba la incertidumbre de los hinchas del Betis. La prioridad de los fanáticos, pero, sobre todo, de los dirigentes era la extensión del contrato del técnico Manuel Pellegrini. El cuadro andaluz que se mide este jueves frente al Utrech, de Países Bajos, por la Europa League está cerca a anunciar las mejores noticias.

    La inminencia del final del vínculo del DT, el cual acaba en junio del próximo año, inyectó mayor premura en el empeño de los dirigentes. Encima, el creciente interés de la selección chilena ha puesto más piedras en el camino para alargar el compromiso más allá de la sexta temporada.

    Porque, al menos en los últimos días, el horizonte del Ingeniero se volcado más hacia la Roja. La coyuntura del final del contrato ha despertado esa ilusión, incluso después del fracaso que redundó al equipo nacional en el último proceso eliminatorio.

    Sabido es que el técnico santiaguino es acérrimo defensor de sus compromisos formales. En ese escenario, la cercanía del final de su lazo con los sevillanos, en el círculo del DT aseguran que la opción de la selección chilena lo “entusiasma”.

    “A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente. Cree que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país”, advierten cercanos al entrenador a El Deportivo.

    Más incertidumbre

    Palabras que no han hecho más que encender las especulaciones de los medios sevillanos. Múltiples columnistas béticos han defendido la idea de que Pellegrini no abandone el proyecto más exitoso en la historia de la institución.

    Asimismo, las últimas declaraciones del Ingeniero tampoco confirman una decisión absoluta. Escenario que proyectaba un horizonte más nebuloso para los hinchas andaluces, aunque también para el medio chileno, el que no se ha cansado de pedir al DT, mientras la federación de ninguna manera le ha cerrado las puertas.

    “Uno del futuro nunca sabe lo que va a venir. Estoy en un club y en este momento, además, cuento con el apoyo de la hinchada. Estamos en un momento inolvidable (…) Siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia. También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial, pero antes hay que clasificarse para eso”, advirtió el santiaguino la semana pasada.

    Nuevo escenario

    De acuerdo con la información que maneja El Deportivo, uno de los objetivos de la institución andaluza era, incluso, llegar a un acuerdo para que el Ingeniero se quede hasta junio de 2028.

    Sin embargo, esa declaración de intenciones no está completamente en la cuerda del profesional chileno, quien por ahora acaba de llegar a acuerdo con los dirigentes para quedarse solo una temporada más después del torneo en curso.

    “Solo faltan detalles para firmar el acuerdo. Las conveersaciones están avanzadas y Manuel Pellegrini está próximo a extender su contrato con el Betis, pero solo por un año más. El deseo de dirigir a la selección chilena está siempre entre sus deseos”, explican a El Deportivo cercanos al Ingeniero.

    De esa manera, al menos en principio, el adiestrador santiaguino se quedará en el club andaluz hasta el 30 de junio de 2027. Lo que ocurra después de esa fecha depende del proyecto deportivo que le ofrezca la selección nacional. Lo cierto es que está la coyuntura del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, el segundo semestre de ese mismo año.

