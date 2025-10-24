SUSCRÍBETE
El Deportivo

Pablo Milad se refiere a la opción de que Manuel Pellegrini sea el próximo entrenador de la Roja

El presidente de la ANFP aborda la posibilidad de que el Ingeniero comande el próximo proceso de la Selección en las Eliminatorias.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Pablo Milad se refiere a la opción de que Manuel Pellegrini sea el próximo entrenador de la Roja.

La Roja está en período de reconstrucción. Así lo dan a conocer desde la ANFP. “Se está barajando, a través de Felipe Correa, con su equipo de asesores, las posibilidades de los técnicos”, dijo Pablo Milad este jueves. Tras la salida de Ricardo Gareca, fue Nicolás Córdova quien asumió en la Selección en el cierre de las Eliminatorias. En el amistoso ante Perú dirigió Sebastián Miranda.

Entre los candidatos, el nombre de Manuel Pellegrini asoma como uno de los favoritos en Quilín. Ahora fue el propio presidente del fútbol chileno el que abordó la posibilidad del Ingeniero. “Si me dicen el nombre de Manuel, bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra Selección”, señaló el curicano.

“Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir”, añadió.

Milad, presidente de la ANFP. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Durante las últimas semanas, Correa también había dado el nombre de Pellegrini. “De que nosotros tenemos interés, es una realidad. Más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia”, señaló el gerente de selecciones.

Por otro lado, en España el vínculo del chileno con el Betis se ha transformado en un dolor de cabeza para la directiva. Si bien tienen la idea de extender el contrato del DT, Pellegrini sigue en etapa de reflexión. “Con Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy dijo Ángel Haro, el presidente del club, cuando es consultado por el estado de las conversaciones.

Sin embargo, el directivo perdió la paciencia cuando le insistieron en el tema. “Me han hecho no sé cuántas preguntas de lo mismo y seguiré diciendo lo mismo. Cuando haya novedades serán los primeros en saber”, sentenció.

