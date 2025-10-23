Viernes de definiciones: Deportes Copiapó se juega la opción de conseguir el ascenso a la Liga de Primera

La Liga de Ascenso vive sus últimas fechas y este viernes puede quedar definido el campeón de la categoría. En un intenso cierre de temporada, Deportes Copiapó llega con la opción de poder lograr el ascenso de manera directa a la Liga de Primera.

El León de Atacama aprovechó la última caída de Universidad de Concepción para pasar a liderar la clasificación, por lo que tiene la primera opción para regresar a la máxima categoría del balompié nacional.

En 28 partidos disputados, los nortinos acumulan 51 puntos gracias a 14 victorias, nueve empates y cinco caídas, consiguiendo además una diferencia de goles de 21 tantos a favor.

Ahora, su meta es ser inalcanzable para Universidad de Concepción. El Campanil es el más cercano perseguidor de los copiapinos con 49 puntos con 15 triunfos, cuatro empates y 9 derrotas, con un balance de goles de +11.

Para lograr el objetivo, se necesita una combinación bastante sencilla. Deportes Copiapó necesita ganar su próximo encuentro como visitante contra San Luis de Quillota y esperar que los auriazules empaten o pierdan contra Deportes Temuco .

De esta manera, si los de Collao empatan, se creará una distancia de cuatro puntos con solo tres por disputarse en el torneo.

Tras retomar el liderato de la competencia, Hernán Caputto, técnico de Deportes Copiapó, aseguró tras el último triunfo sobre Magallanes destacó que “hoy los chicos hicieron cosas extraordinarias y supieron lidiar con un momento muy importante”, expuso en la conferencia de prensa posterior.

“Pasamos momentos difíciles dentro del partido, pero los equipos que saben transitar esos momentos son los que logran cosas importantes. Valoremos este gran triunfo que nos deja muy bien parados para lo que viene”, continuó.

“No hemos ganado nada más allá de un gran partido. Mañana ya estamos entrenando, el viernes volvemos a jugar, y esto sigue. Hay que corregir y pensar con optimismo en lo que viene”, cerró

La esperanza del Campanil

Universidad de Concepción es el otro candidato al título de la Liga de Ascenso. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Universidad de Concepción, el único equipo que puede amargar la meta de Deportes Copiapó, también se juega su chance por salir campeón.

Para aquello deberá ganar los dos compromisos que le quedan en el torneo . Justamente, en la última fecha, el Campanil debe viajar al norte para enfrentar al León de Atacama.

Esta esperanza es reflejada por Cristián Muñoz, técnico de los penquistas. “Esto no ha terminado aún. Tenemos dos finales todavía donde tenemos que lograr un triunfo el viernes con nuestra gente para lograr pelear el torneo con Copiapó hasta el final, así que no hay nada que reprocharse, porque el equipo hizo todo para ganar y las cosas no se nos dieron”, apuntó tras caer por 3-0 contra Deportes Antofagasta.

La combinación que puede generar una final única

Claro que hay una combinación que puede generar un partido de definición por el ascenso directo.

Para que ello ocurra, en la penúltima fecha, Universidad de Concepción debe imponerse a Deportes Temuco y Deportes Copiapó empatar con San Luis. De esta manera, ambos elencos llegarían a la última jornada igualados con 52 puntos.

Así, en el caso de que en la última fecha se produzca una igualdad, ambos cerrarían la temporada regular con 53 unidades, lo que forzaría una final por el ascenso directo.

Según establecen las bases del torno del Ascenso 2025, “de producirse igualdad en puntaje en el primer lugar, se definirá al Campeón en un partido único, a disputarse en la fecha, estadio y horario que determine el Directorio de la ANFP asesorado por la Gerencia de Ligas Profesionales”.

La programación de la penúltima fecha del Ascenso:

Viernes 24 de octubre

19.30 San Luis vs. Deportes Copiapó

19.30 Universidad de Concepción vs. Deportes Temuco

Sábado 25 de octubre

12.30 Deportes Recoleta vs. Curicó Unido

12.30 D. Santa Cruz vs. San Marcos

Domingo 26 de octubre