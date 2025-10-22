SUSCRÍBETE
El Deportivo

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Ángel Haro se molesta con la prensa que cubre al equipo andaluz después de la enésima pregunta relativa a la permanencia del Ingeniero en el club.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Manuel Pellegrini, técnico del Betis.

Manuel Pellegrini se abre a la posibilidad de dirigir a la Selección y en España se inquietan. El Ingeniero termina en junio su relación contractual con el Betis y su definición generará, irremediablemente, un efecto en el club andaluz, en el que se ha transformado en leyenda.

Como publicó El Deportivo, en el entorno del entrenador revelan que al estratega le entusiasma la idea de dirigir a la Roja y que, incluso, se han intensificado los contactos con la ANFP. “Desde el punto de vista de la realidad o no, la pregunta hay que hacérsela a la persona. De que nosotros tenemos interés, es una realidad. Más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia”, explicó Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, a radio Cooperativa.

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Por el avance del tiempo o por la amenaza que puede representar la Roja para una eventual renovación, la prensa andaluza presiona a la dirigencia verdiblanca por la renovación del Ingeniero. “Con Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando. Cuando haya novedades lo informaremos”, responde, en principio, Ángel Haro, el presidente del club, cuando es consultado por el estado de las conversaciones.

Pellegrini, en un partido del Betis. CRISTINA QUICLER

Sin embargo, el directivo tardó poco en perder la paciencia ante las insistentes consultas. "Me han hecho no sé cuántas preguntas de lo mismo y seguiré diciendo lo mismo. Cuando haya novedades serán los primeros en saber”, sentencia, para poner fin a la avalancha de cuestionamientos.

Valoración

Haro no vaciló en la valoración del trabajo del equipo. “Tenemos una plantilla muy amplia y de mucha calidad. En el banquillo de cualquier partido hay elementos que son casi titulares”, destaca, en una consideración que toca directamente al trabajo del técnico chileno.

“Hace tiempo que no teníamos una plantilla así. El equipo está con mucho compromiso, muy convencido de lo que tenemos por delante. Puede ser una temporada muy buena”, se ilusiona, respecto de la proyección de una temporada en la que el club aspira a grandes objetivos.

