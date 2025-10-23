Copa Libertadores: el Flamengo de Erick Pulgar da con el arco en el final y derrota por la mínima a Racing

En el epílogo, Flamengo consiguió derribar la muralla de Racing para sacar una leve ventaja en las semifinales de la Copa Libertadores. Con un gol al borde de acabar el tiempo regular, el Mengao venció por 1-0 en Río de Janeiro.

El duelo solo tuvo a un chileno en la cancha. Fue Erick Pulgar, quien entró como titular en el Mengao. Luego de una larga lesión, producida durante el Mundial de Clubes, el antofagastino retornó a la actividad. El de hoy fue su tercera presentación consecutiva, luego de participar en los juegos ante Botafogo y Palmeiras, ambos por el Brasileirao.

Quien, una vez más, debió masticar la suplencia fue Gabriel Arias. El portero argentino-chileno perdió el puesto con Facundo Cambeses, quien incluso fue convocado por la selección argentina en la reciente fecha FIFA.

El poderoso Flamengo de Filipe Luis está construido para atacar, gracias a sus cuantiosas alternativas ofensivas. Siempre estuvo más cerca de convertir, sin embargo pecó de impericia. Racing tenía relativamente claro que debía “saber sufrir” en la cancha del Maracaná y que tenía que salir airoso pensando en la revancha.

El Mengao acechó durante el primer tiempo, sin embargo no logró dar con el arco. Con jugadores de buen pie y con laterales desplegados por la banda, llevaba el trámite, ante un rival que de a poco se iba replegando. Sin embargo, faltaba definición. Pulgar compartió el eje del mediocampo con Jorginho. El 71% de posesión en los 45′ iniciales no se tradujo en el marcador. Sobre el final de la primera mitad, lo tuvo Pedro, pero Cambeses lo evitó.

Para el complemento, el Fla insistió de la mano de la capacidad del colombiano Jorge Carrascal, el más destacado de mitad hacia arriba en el local. La segunda mitad brindó más emociones en las áreas. En los 57′, se anula un gol a Racing, por una falta de Sosa en un cabezazo que se metía por sobre Agustín Rossi.

En pasajes del duelo, Cambeses se convirtió en el sostén de los albicelestes. Si en los 59′ tuvo una tapada, en los 77′ sacó una pelota de gol a Samuel Lino, quien había ingresado. Un penal en movimiento fue lo que sacó el exportero de Banfield.

En los 81′, Flamengo dio con el arco. Erick Pulgar puso un gran pase hacia Lino, quien cabeceó en dirección al segundo palo y el balón superaba la estirada del portero visitante. Celebraba el Rubro-Negro, sin embargo se terminó anulando por fuera de juego del anotador. La recta final del encuentro le perteneció a los brasileños. Un segundo aire.

Tanto intento tuvo recompensa para los cariocas. Minuto 88 y el colombiano Carrascal (ex River), el mejor del partido, terminó convirtiendo con una cuota de fortuna, capturando el balón tras otra intervención del notable Facundo Cambeses. El remate fue algo mordido, pero igual sirvió para desnivelar la cuenta.

Flamengo saca una leve ventaja de cara a la vuelta que se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, en Avellaneda. La otra semifinal se abre este jueves, entre Liga de Quito y Palmeiras, en Ecuador.