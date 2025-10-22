Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

Real Madrid y la Juventus protagonizaron un partido golpe a golpe en el Santiago Bernabéu de la capital hispana. Uno en el que el solitario gol de Jude Bellingham permitió a los blancos la victoria 1-0 y la campaña perfecta en la Champions League.

Un impetuoso equipo italiano intentó tomar por asalto el recinto del barrio Chamartín. La joven escuadra de Igor Tudor -extécnico de Alexis Sánchez en Marsella- salió sin miramientos y sorprendió en el inicio al club más ganador en la historia del torneo.

Porque el libreto estaba claro. Los merengues apretaban bien arriba y la Vecchia Signora encontraba espacios para capitalizar la velocidad de sus jugadores. Antes de los 10 minutos, Pierre Kalulu ganó línea de fondo, pero Raúl Asencio estuvo atento para bloquear el centro

Eran los mejores momentos del equipo de Turín, mientras que el golero belga Thibaut Courtois salvaba a los locales en un par de ocasiones. Primero con un potente remate de Weston McKennie y, luego, bajo el mismo expediente que utilizó Federico Gatti para incomodar al arquero.

Tras ese cuarto de hora, los dirigidos de Xabi Alonso tomaron el control del duelo. La Juve ya no encontraba esos espacios y las llegadas de los blancos se hacían más asiduas. Sobre todo, a través de venenosos centros al área, donde la artillería aérea se imponía casi siempre frente a la marca de los bianconeri.

La aproximación más clara estuvo en los pies de Kylian Mbappé. Muy cerca del descanso, la estrella francesa ganó posición en la izquierda y sacó un potente remate que dio en la cara del portero Michele di Gregorio para salir al tiro de esquina.

En el comienzo del tiempo complementario, la escuadra piamontesa intentó retomar la actitud que mostró tras el pitazo inicial. A los 48’, un grave error de Carreras le dejó la pelota a Kalulu, pero Éder Militao estuvo providencial para evitar el remate.

La jugada siguiente, obligó a otra gran reacción de Courtois. El atacante serbio Dusan Vlahovic corrió 40 metros con la marca de Militao encima. El balcánico alcanzó a sacar el disparo y una mano salvadora del belga impidió la conquista.

Pero el despilfarro de los italianos tuvo castigo. Así, a los 58’, las enormes individualidades de los blancos lograron hacer la diferencia, cuando el equipo más lo sentía. Vinicius Junior sacó un remate cruzado entre cuatro zagueros, el balón dio en la base del vertical y quedó servida para que Jude Bellingham lograra el 1-0.

A veinte del final, los merengues volvieron a golpear, pero el meta italiano Di Gregorio estuvo enorme para evitar el segundo en doble instancia, tras los remates sucesivos de Mbappé y Brahim Díaz. En el final, la Juventus puso al Madrid sobre su arco, pero no alcanzó.

Golea el Chelsea

El equipo de los Blues retomó el paso en el torneo después de vencer por un expresivo marcador de 5-1 al Ajax de Países Bajos, que sufrió la expulsión de Kenneth Taylor cuando el duelo estaba sin goles.

En Alemania, Bayern de Múnich venció por 4-0 Club Brujas de Bélgica con goles de Lennan Karl (5’), Harry Kane (14’), el colombiano Luis Díaz (34’) y Nicolas Jackson (79’). Otra escuadra que goleó fue Liverpool de Inglaterra, que viajó hasta Frankfurt para arrollar por 5-1 al local Eintracht.

Otros resultados: Monaco 0, Tottenham 0; Sporting de Portugal 2, Marsella 1; Atalanta 0, Slavia Praga 0; Athletic de Bilbao 3, Qarabag 1; Galatasaray 3, Bodo/Glimt 1.

Después de tres fechas, son cinco los equipos que han ganado todos sus partidos y suman 9 puntos: Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Inter de Milán, Real Madrid y Arsenal.