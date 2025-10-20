La curiosa agresión de Erick Pulgar a Jorginho en el Flamengo que llama la atención en Brasil. . Por @flamengo

Erick Pulgar volvió a jugar en el Flamengo. El volante jugó hasta el minuto 60 en la victoria 3-1 del Mengao sobre Palmeiras. En ese período recibió tarjeta amarilla, dio 24 pases correctos de 26 y fue bien calificado por la prensa de Brasil.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una curiosa imagen que se dio en el tercer gol del cuadro carioca. Mientras sus compañeros festejan, el ex Deportes Antofagasta se empujaba con Jorginho. Una situación que fue destacada por los portales locales.

“¿Alguien puede explicar qué pasó entre Jorginho y Pulgar justo después del tercer gol de Flamengo contra Palmeiras?”, escribieron en Ge Globo.

Alguém aí explica o que rolou entre Jorginho e Pulgar logo após o terceiro gol do Flamengo contra o Palmeiras?#Brasileirão #Flamengo #Palmeiras #futebol pic.twitter.com/iQ7pIA8SdQ — ge (@geglobo) October 19, 2025

Más allá de lo sucedido con su compañero, el plantel valoró el retorno del ex Universidad Católica al campo de juego. “Erick es un crack. Es lo que demuestra siempre en los entrenamientos y en los partidos”, dijo Danilo al medio AS.

Pulgar ya había vuelto a tener acción el 15 de octubre, en la goleada del Flamengo ante Botafogo por 3-0. Sin embargo, ahí entró en el complemento. Este domingo sumó su primera titularidad. La lesión que lo tuvo fuera por meses había sido el 29 de junio, ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes.

“Sentimos, de verdad, muchísimo la falta que hacía Erick. Demostró en los primeros seis meses que es un jugador muy importante para nosotros”, complementó Danilo.

En la antesala del duelo, el DT Filipe Luis ya había elevado el valor del chileno. “Erick (Pulgar) es un pilar para nuestro equipo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Según mi opinión es un jugador clave, sobre todo, por su comprensión del juego en todas las fases y su capacidad para ocupar espacios”, afirmó el exlateral de Atlético de Madrid.

“Es un mediocampista muy diferente, uno al que echamos mucho de menos en su ausencia. Cada partido que jugamos sin él estuvo dedicado a esos jugadores que no estaban en la cancha. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta”, añadió en esa ocasión.