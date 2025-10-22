La sanción que recibe Charles Aránguiz en la U tras su expulsión ante Palestino

Charles Aránguiz no podrá estar en el Clásico Universitario de este domingo frente a la UC. El mediocampista y referente de la U fue suspendido por una fecha tras su expulsión en el duelo ante Palestino, disputado el pasado lunes en el estadio Santa Laura, donde los azules se impusieron por 2-1.

El Príncipe vio la tarjeta roja en el primer tiempo, luego de recibir su segunda amonestación de la tarde. Con ello, quedó automáticamente inhabilitado para el siguiente compromiso del campeonato, sanción que fue ratificada este martes por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La baja del exjugador del Bayer Leverkusen se suma a un contexto especial. La U se juega ante la UC parte importante de sus aspiraciones en la recta final del torneo. En ese escenario, la ausencia de Aránguiz, pieza clave en la estructura de Gustavo Álvarez, representa un golpe sensible. Los laicos están peleando palmo a palmo con los precordilleranos por el cupo del Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

La expulsión de Aránguiz ante Palestino. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Durante la actual Liga de Primera, el mediocampista ha sido uno de los nombres más influyentes del plantel azul. Suma varias amonestaciones en el campeonato: fue amonestado en los dos duelos ante Palestino y Colo Colo. También recibió amarilla ante Ñublense. En el segundo duelo frente a los árabes terminó expulsado.

Desde el camarín la sensación fue de lamento. “Hasta la expulsión teníamos todo dominado, habíamos sido muy efectivos e incluso tuvimos un penal. Después, con la expulsión, tuvimos que modificar el plan y resguardarnos un poco más para defender el resultado”, explicó el arquero Gabriel Castellón tras el encuentro.

El portero azul también valoró la influencia del mediocampista en el equipo. “Hoy se sintió la falta de Charles; para nosotros es un jugador determinante. Nos da tranquilidad en los momentos ajetreados del partido. Obviamente, nos duele que no pueda jugar”, añadió el ex Santiago Wanderers.

Mientras sus compañeros preparan el clásico en el CDA, Aránguiz concentrará sus esfuerzos en la Copa Sudamericana, donde la U enfrentará este jueves a Lanús por la ida de los octavos de final en el Estadio Nacional. La revancha se disputará el 30 de octubre en Buenos Aires, y luego el volante podrá regresar a la competencia local el 2 de noviembre, cuando los laicos visiten a Huachipato en el CAP de Talcahuano.