SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones

El certamen planetario tuvo un contraste en las tres ciudades de provincias donde se desarrolló.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Valparaíso, la sede más apagada; Talca, la más encendida: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones. JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Llega la hora de los balances tras el Mundial Sub 20. En Santiago, Marruecos se consagró como campeón de la cita tras vencer a Argentina. Sin embargo, la capital no fue la única subsede del certamen planetario. En regiones la fiesta se vivió de forma disímil.

Valparaíso, la sede más costera, fue también la más distante. “No hubo ambiente de Mundial”, resume Gina Dazarola, fanática porteña de toda la vida. “Esta ciudad se caracteriza por tener ambiente de Santiago Wanderers, pero no de Mundial. La experiencia mía fue pésima. Los voluntarios no tenían idea dónde estaban parados, no conocían los accesos, ni daban buenas explicaciones”, cuenta a El Deportivo.

Su relato no es aislado. En la antesala, tanto la FIFA como el Comité Organizador Local reconocían que la capital de la Quinta Región fue la sede que más se demoró en cumplir con las exigencias. A diferencia de Rancagua o Talca, donde las obras avanzaron sin contratiempos, el puerto tuvo dificultades logísticas que se notaron durante el torneo: accesos cerrados, señalización deficiente y una organización que, según varios asistentes, se sintió improvisada.

“Tuve que entrar por un lado y luego darme toda la vuelta, porque no abrieron la entrada de Pacífico Norte, siendo que el boleto decía eso”, cuenta Dazarola. “Cuando fui al segundo partido me explicaron mejor, pero faltó empatía con el público”, resume.

Más allá de la experiencia del espectador, en Valparaíso también quedó una sensación amarga respecto al legado. “Debería haber quedado un buen estadio, pero no fue así. Los baños siguen igual que antes, el agua no corre, estaban sucios. Siento que se preocuparon más de mejorar la experiencia VIP que de todo el estadio. La marquesina se veía bonita, pero las butacas estaban sucias. Uno se pregunta: ¿para eso cerraron todo el año el estadio?”, reflexiona la hincha.

Las cifras del puerto

Los números parecen acompañar esa percepción. El promedio de público en Valparaíso fue de 5.836 espectadores, lejos de llenar las tribunas del mítico recinto. Solo en los duelos de alta convocatoria, como el Argentina vs. Italia, con 11.671 asistentes, o el Chile vs. México, con 18.118, se repletó. El resto de los encuentros mostró una asistencia irregular.

En Valparaíso, el Mundial Sub 20 nunca logró el ambiente de las otras sedes. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

El contraste con la postal de Rancagua y Talca fue evidente. En el estadio Fiscal, por ejemplo, el promedio alcanzó los 6.793 espectadores, con partidos donde la cercanía del público dio otro aire. La ciudad se vistió de Mundial, con pancartas, banderines y un despliegue que, si bien no inundó las calles, sí marcó presencia en los alrededores del estadio y en la rutina diaria.

“Es un paso que no todo suceda en Santiago. Nosotros estamos en Talca, pero también está Rancagua y Valparaíso”, dice Lucas Vergara, trabajador del estadio talquino. “A la vista, en la sede sí hay ambiente mundialero, pero en las calles no, lo normal. La gente es aguerrida, a veces prepotente, pero hubo respeto por parte del público”, indica.

Su compañera Valeria Mujica, también parte del equipo de apoyo del recinto, pone el acento en el sentido de pertenencia que dejó el certamen: “Es importante que llegue a Talca, un hito deportivo y cultural, sobre todo para los niños. Aquí no se sintió tanto el ambiente en los meses previos, pero sí durante los partidos. Los colombianos, por ejemplo, se hicieron notar. Venían disfrazados, traían música, bailes, gritos. Le dieron vida al Mundial”.

Talca, un Mundial propio

En la capital del Maule, el Mundial fue más que una serie de partidos. Fue una postal de convivencia. Las delegaciones extranjeras se mezclaron con el público local, los bares transmitían los encuentros y la prensa regional cubría cada jornada como si fuera una final. Las reflexiones fueron positivas en la Séptima Región.

El Colombia vs. España del 11 de octubre, con 10.326 espectadores, fue uno de los momentos más recordados. La victoria cafetera convirtió al Fiscal en un hervidero amarillo, con niños en las graderías y familias completas agitando banderas improvisadas. “En Talca me gustaría que quede la pasión por el fútbol que hubo y que se transmita a otras disciplinas”, resume la trabajadora de la sede.

Rancagua, la sede equilibrada

A medio camino entre la prolijidad de Talca y la desorganización de Valparaíso, Rancagua ofreció un punto intermedio. El estadio El Teniente, remodelado hace menos de una década, se convirtió en un escenario cómodo y funcional. El público acompañó con promedio de 5.397 espectadores, con sus puntos más altos en el Estados Unidos ante Marruecos (10.742) y el Marruecos frente a Corea del Sur (8.375).

Si bien no hubo una marea de hinchas por las calles, la ciudad vivió con entusiasmo los días de partido. Quedó la postal inolvidable del apoyo a la humilde selección de Nueva Caledonia. Los hoteles se llenaron y el comercio local agradeció el movimiento. En los alrededores del estadio se escucharon acentos diversos: franceses, árabes, noruegos. Un Mundial silencioso, pero presente.

Los números globales del torneo dan cuenta de una participación desigual. Valparaíso, con su tradición futbolera, no logró conectar con el torneo. Talca, más modesta, sí lo abrazó. Y Rancagua, ordenada y eficiente, cumplió.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20TalcaRancaguaValparaísoEstadio Fiscal de TalcaEstadio Elías FigueroaEstadio El Teniente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Violento turbazo en El Bosque: sujetos intimidaron a las víctimas y dispararon en su huida

Corea del Norte lanza misiles balísticos por primera vez en cinco meses, a días de una cumbre en Corea del Sur

El museo del Louvre reabre sus puertas por primera vez tras el robo de joyas del domingo

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

Baterista de heavy metal y ahora primera ministra: quién es Sanae Takaichi, la nueva líder de Japón

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Violento turbazo en El Bosque: sujetos intimidaron a las víctimas y dispararon en su huida
Chile

Violento turbazo en El Bosque: sujetos intimidaron a las víctimas y dispararon en su huida

La murtilla tendría efectos en el control de enfermedades que hasta ahora no tienen cura conocida

Vehículo cae desde paso nivel tras impactar con otro en la comuna de San Miguel

Presupuesto de Fonasa para medicamentos de alto costo vía judicial a agosto excede con creces lo estimado para todo 2025
Negocios

Presupuesto de Fonasa para medicamentos de alto costo vía judicial a agosto excede con creces lo estimado para todo 2025

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security

Estudio afirma que mayor eficiencia en transferencias a privados podría ahorrar unos US$500 millones al Fisco

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena
Tendencias

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

Baterista de heavy metal y ahora primera ministra: quién es Sanae Takaichi, la nueva líder de Japón

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones
El Deportivo

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones

El duro mensaje de Mauricio Pinilla al técnico de Colo Colo: “Se lo digo en su cara, no sea vendehumo”

Las confesiones de Humberto Suazo: “A Bielsa lo quiero un montón; me llevó lesionado a un Mundial y eso no lo hace cualquiera”

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)
Cultura y entretención

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Corea del Norte lanza misiles balísticos por primera vez en cinco meses, a días de una cumbre en Corea del Sur
Mundo

Corea del Norte lanza misiles balísticos por primera vez en cinco meses, a días de una cumbre en Corea del Sur

El museo del Louvre reabre sus puertas por primera vez tras el robo de joyas del domingo

Reino Unido envía tropas a Israel para ayudar a “supervisar” el alto el fuego en Gaza

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales