Figura de Argentina en el Mundial Sub 20 se lanza contra el público chileno: “Sigan en contra nuestra, es cábala”

En el plantel albiceleste se muestran provocativos ante la falta de apoyo por parte de la fanaticada nacional que ha llegado a sus partidos.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Figura de Argentina en el Mundial Sub 20 se lanza contra el público chileno: “Sigan en contra nuestra, es cábala”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Gianluca Prestianni fue el gran protagonista de la noche en el Estadio Nacional. El extremo del Benfica condujo a Argentina hacia la final del Mundial Sub 20 con una actuación sobresaliente ante Colombia, culminada con la asistencia a Mateo Silvetti para el único gol del 1-0.

Tras el encuentro, el joven atacante dejó una frase que no pasó desapercibida.Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra, que parece que es cábala. Vamos a la final con todo”, lanzó.

La hinchada local ha hecho sentir su distancia con Argentina durante todo el torneo. El propio técnico Diego Placente celebró la clasificación con un abrazo sentido junto a su ayudante, Ariel Garcé. “Es una revancha para todos. Esta es una camada que se quedó en la puerta de hacer historia con el Sub 17, y esto es un poco la recompensa”, comentó el exdefensor. Argentina volvió a meterse en una final mundial Sub 20 tras 18 años, con seis victorias consecutivas y la portería invicta en los últimos cuatro encuentros.

Prestianni es una de las principales figuras de la Sub 20 de Argentina. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Placente destacó el crecimiento de su plantel y el papel clave de su figura. “Todos sabemos de las condiciones de Prestianni. Está madurando y eso nos pone contentos, porque las condiciones siempre las tuvo. Supo esperar su momento y cuando entra, da el 100%”, elogió.

La semifinal no fue sencilla. Colombia incomodó durante buena parte del primer tiempo, con una presión alta que descolocó al equipo argentino. “Nos costó aguantar la pelota, pero en el segundo tiempo estuvimos mejor. En estos partidos tan parejos, un gol cambia mucho”, analizó el DT.

Mientras tanto, en redes sociales se viralizó el video de los festejos albicelestes en camarines, con la canción “Prenda la radio, encienda la tele”, una melodía asociada al plantel colombiano. Un gesto interpretado como otra burla.

Argentina enfrentará a Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 este domingo a las 20 horas en el Estadio Nacional. Antes, el sábado a las 16, Colombia jugará ante Francia por el tercer puesto.

