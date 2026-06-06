Operativo conjunto en Punta Arenas termina con dos detenidos y tres extranjeros denunciados por infracción migratoria

Equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile llevaron a cabo un operativo conjunto en la toma Lautaro ubicada en Punta Arenas, Región de Magallanes, el pasado viernes, con el objetivo de fortalecer las labores de fiscalización en “sectores priorizados” de la ciudad austral.

La intervención contempló controles de identidad, fiscalizaciones y diligencias orientadas a personas que pudieran mantener situaciones migratorias irregulares o requerimientos pendientes con la justicia.

En la instancia participó la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; el jefe regional de la PDI, Carlos Vásquez; el jefe (s) de Zona de Carabineros, Gonzalo Larenas, entre otras autoridades regionales quienes destacaron el trabajo de seguridad en el sector.

Durante el despliegue policial se fiscalizó a 20 ciudadanos extranjeros, entre ellos, tres de nacionalidad colombiana fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones por infringir la Ley 21.325 de Migración y Extranjería

Operativo policial en Punta Arenas termina con dos detenidos y tres extranjeros denunciados por infracción migratoria

Asimismo, dos personas fueron detenidas por mantener órdenes de detención vigentes emanadas del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Por un lado, una mujer de nacionalidad colombiana, por el delito de maltrato corporal a menor de edad, y un hombre de nacionalidad chilena, por el delito de hurto falta y amenazas simples contra funcionarios de la PDI.

La jefa de la prefectura provincial Magallanes de la PDI, Valeria Hernández, explicó que el operativo busca recabar antecedentes de las personas extranjeras que residen en el sector de la toma Lautaro y detectar eventuales órdenes de aprehensión vigentes.

En tanto, la delegada presidencial regional destacó el operativo conjunto y lo enmarco en una nueva estrategia de seguridad ideada para la región austral. “Nuestro Presidente José Antonio Kast nos ha recalcado que la seguridad de nuestros habitantes es lo principal, por lo tanto, nosotros vamos a resguardar nuestra región de la delincuencia“, apuntó Farias.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública sostuvo que “las policías de Magallanes unen esfuerzos y capacidades para llegar a lo más profundo del delito preexistente en la región, constatando que el trabajo conjunto de ambas instituciones es la mejor forma de enfrentar el crimen y los distintos ilícitos que se están presentando”.

Según detalló la PDI, estos operativos se desarrollarán en distintos puntos de la región, con enfoques priorizados, dependiendo del análisis interagencial que se efectúe en el periodo de planificación.