SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

El plantel transandino protagonizó un picante y controversial festejo luego de vencer a los cafeteros en las semifinales del certamen planetario juvenil. Antes hicieron algo similar con los mexicanos.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
El plantel argentino realizó una burlesca celebración tras vencer a Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Argentina le puso fin al sueño de Colombia en el Mundial Sub 20. La Albiceleste se impuso por la mínima sobre el cuadro cafetero y clasificó a la final del torneo. En ese sentido, posterior al cotejo, el plantel transandino desató la polémica tras protagonizar una burlesca celebración.

Los futbolistas argentinos celebraron con efusividad su paso a la definición del certamen planetario juvenil, la primera en 18 años para la selección más ganadora de la categoría, con seis estrellas. Algunos festejaron entre sí, mientras otros intentaron consolar a los colombianos. Después, cerraron todo con el público transandino que repletó la zona de Bajo Marquesina del Estadio Nacional, la mayoría familiares. Ahí se sacaron una serie de fotografías.

No obstante, no serían los únicos registros de la celebración, que continuó en uno de los vestuarios del Coloso de Ñuñoa. Ahí, Gianluca Prestianni, una de las grandes figuras en la victoria sobre Colombia, grabó las burlas y las compartió en sus redes sociales.

El plantel argentino cantó y bailó a todo volumen ‘El ritmo que nos une’, canción característica de los cafeteros, lanzada para la Copa América 2024. “Mami, prende la radio y enciende la tele, no me molesten que hoy juega la sele”, señala la letra de los artistas Ryan Castro y SOG.

El futbolista del Benfica también lanzó un potente mensaje tras el partido: “Vimos todo. Ellos hablaron antes del partido, nosotros demostramos dentro de la cancha”, indicó en zona mixta después del triunfo.

Después, camino al bus para abandonar el Nacional, hicieron sonar otra canción con un mensaje claro: “Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de matona”, señala la letra de Callejero Fino.

Al ritmo del Chavo del 8

Se trata de una nueva burla por parte del plantel argentino en el Mundial Sub 20. Antes lo hicieron tras el triunfo sobre México en los cuartos de final, en una reacción que se extendió tras los duros enfrentamientos y tumultos en el partido, donde incluso se enfrascaron en una discusión ambos banquillos.

Las provocaciones no terminaron ahí. Al momento de la salida de los camarines, los transandinos abandonaron la zona con un parlante al ritmo de la canción principal del ‘Chavo del 8’.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20Selección de ArgentinaSelección de ColombiaSelección ArgentinaGianluca Prestianni

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Tras los dichos sobre Jaime Guzmán: Galilea (RN) asegura que republicanos está buscando “perforar” el electorado de la UDI

Pardow previo a acudir a La Moneda: “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming
Chile

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys
Negocios

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Nestlé anuncia planes de despidos masivos y el mercado respalda la medida

Jorge Quiroz, coordinador económico de Kast, reafirma recorte de US$ 6.000 millones y ahora usa como argumento al CFA

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Ahora a Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Ahora a Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”
Cultura y entretención

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”
Mundo

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo