Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

El plantel argentino realizó una burlesca celebración tras vencer a Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Argentina le puso fin al sueño de Colombia en el Mundial Sub 20. La Albiceleste se impuso por la mínima sobre el cuadro cafetero y clasificó a la final del torneo. En ese sentido, posterior al cotejo, el plantel transandino desató la polémica tras protagonizar una burlesca celebración.

Los futbolistas argentinos celebraron con efusividad su paso a la definición del certamen planetario juvenil, la primera en 18 años para la selección más ganadora de la categoría, con seis estrellas. Algunos festejaron entre sí, mientras otros intentaron consolar a los colombianos. Después, cerraron todo con el público transandino que repletó la zona de Bajo Marquesina del Estadio Nacional, la mayoría familiares. Ahí se sacaron una serie de fotografías.

No obstante, no serían los únicos registros de la celebración, que continuó en uno de los vestuarios del Coloso de Ñuñoa. Ahí, Gianluca Prestianni, una de las grandes figuras en la victoria sobre Colombia, grabó las burlas y las compartió en sus redes sociales.

El plantel argentino cantó y bailó a todo volumen ‘El ritmo que nos une’, canción característica de los cafeteros, lanzada para la Copa América 2024. “Mami, prende la radio y enciende la tele, no me molesten que hoy juega la sele”, señala la letra de los artistas Ryan Castro y SOG.

El futbolista del Benfica también lanzó un potente mensaje tras el partido: “Vimos todo. Ellos hablaron antes del partido, nosotros demostramos dentro de la cancha”, indicó en zona mixta después del triunfo.

Después, camino al bus para abandonar el Nacional, hicieron sonar otra canción con un mensaje claro: “Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de matona”, señala la letra de Callejero Fino.

🗣️ NO ME MOLESTEN QUE HOY JUEGA LA SELE"



🇦🇷🔥 El festejo de Argentina tras el triunfo ante Colombia en el Mundial Sub-20, ¡con la canción de los cafeteros! pic.twitter.com/UTiOAuauR6 — dataref (@dataref_ar) October 16, 2025

Al ritmo del Chavo del 8

Se trata de una nueva burla por parte del plantel argentino en el Mundial Sub 20. Antes lo hicieron tras el triunfo sobre México en los cuartos de final, en una reacción que se extendió tras los duros enfrentamientos y tumultos en el partido, donde incluso se enfrascaron en una discusión ambos banquillos.

Las provocaciones no terminaron ahí. Al momento de la salida de los camarines, los transandinos abandonaron la zona con un parlante al ritmo de la canción principal del ‘Chavo del 8’.