El Deportivo

Cierre con broche de oro: el Mundial Sub 20 agota las entradas para la final entre Argentina y Marruecos

El certamen planterio juvenil generó una gran expectación y una amplia demanda de boletos. El Estadio Nacioal estará repleto para la definición entre Argentina y Marruecos. Eso sí, aún quedan tickets para el partido por el tercer puesto entre Colombia y Francia.

Julián Concha 
Julián Concha
41 mil personas llegaron al Nacional para la victoria de Argentina sobre Colombia. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Cuenta regresiva para el fin del Mundial Sub 20. Este domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional, Argentina y Marruecos definirán a un nuevo monarca del certamen planetario juvenil, en un partido que llama la atención de todo el país. Ya no quedan entradas para el cierre del evento.

Jugarán dos selecciones contrapuestas. La Albiceleste es la más ganadora de la Copa del Mundo de la categoría, con seis estrellas. Son los máximos favoritos, sin embargo, no llegaban a una definición desde hace 18 años. Fueron campeones en Canadá 2007, donde la Roja fue tercera tras caer en semifinales con los transandinos. Accedieron tras vencer a Colombia en semifinales.

Al frente está la sorprendente selección de Marruecos. Aunque de asombro por sus resultados, nada. Si bien es su primera final en un Mundial Sub 20, el proyecto de los Leones del Atlas ha traído resultados gráficos. También fueron cuartos en Qatar 2022 y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo los mejores resultados de su historia en cada categoría. Superaron en penales a Francia para llegar a la definición.

Lleno absoluto en la final

El Mundial Sub 20 generó una notoria atención en el país, consolidándose derechamente como una gran atracción. El público respondió y hubo una alta afluencia de espectadores de principio a fin.

Si se analizan los datos de la fase de grupos del certamen planetario juvenil, el registro oficial de asistencia entregó un total de 349.692 aficionados, entregando un promedio de 9.547 personas por partido. Se superó la edición pasada realizada en Argentina, que anotó 195 mil tickets adquiridos.

No obstante, el crecimiento del público fue en aumento. Las fases decisivas atrajeron más personas en sus respectivos partidos. Por ejemplo, el duelo entre Argentina y Colombia por semifinales casi repleta el Estadio Nacional en su totalidad. Llegaron más de 41 mil personas para presenciar la victoria transandina.

El Estadio Nacional estuvo casi repleto en la semifinal entre Argentina y Colombia. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La final, en tanto, genera expectación desde antes del propio inicio del torneo. De hecho, previo al vamos, era el partido que más demanda de tickets tenia. Fue seguido por el debut de Chile ante Nueva Zelanda (que también recibía el partido entre Japón y Egipto).

La definición entre Argentina y Marruecos se encuentra completamente vendida. Ya no quedan boletos oficiales disponibles, según informa el portal Ticketplus, página oficial mediante la FIFA puso a la venta las entradas para asistir al Mundial Sub 20. El encuentro será este domingo, a partir de las 20 horas, en el Estadio Nacional, donde se esperan más de 45 mil espectadores.

A diferencia de la final, el partido por el tercer puesto entre Colombia y Francia aún tiene tickets en venta. De hecho, aún quedan múltiples zonas disponibles. Las zonas de Marquesina, Bajo Marquesina y Andes están completamente agotadas. Sin embargo, aún están libres miles de entradas en General Norte Alto y General Norte Bajo (conocido como galería norte), además de General Sur Alto y General Sur Bajo (conocido como galería sur). El duelo será este sábado 18 de octubre, desde las 16 horas.

La final del Mundial Sub 20 se encuentra agotada. Foto: captura de pantalla.
