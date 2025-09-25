Solo quedan 80 mil tickets disponibles: los partidos más cotizados del Mundial Sub 20

Este sábado 27 de septiembre comenzará un nuevo hito para Chile. En dicha jornada se llevará a cabo la jornada inaugural del Mundial Sub 20 de Chile 2025 que tiene a Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca como sedes.

A tres días del inicio de la competencia, la organización del evento ha dado a conocer cuáles son los diez partidos más cotizados de la Copa que tendrá su gran final el próximo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Justamente esta instancia es la que más atracción a desatado en los fanáticos del fútbol, pues es el compromiso que más tickets ha vendido en la antesala.

Por otro lado, la jornada inaugural de la Fase de Grupos en el mismo recinto es la segunda con más entradas vendidas. Ese día el Nacional recibirá los duelos entre Japón y Egipto, además de marcar el estreno de la Roja de Nicolás Córdova contra Nueva Zelanda.

Más atrás, en el tercer lugar, le siguen la jornada del 4 de octubre en el que se enfrentarán España vs. Brasil y Australia vs. Cuba por la fase de grupos.

A continuación vienen los duelos entre Egipto y Nueva Zelanda, además del de Chile vs. Japón. Así mismo, están los partidos de Ucrania vs. Paraguay y Egipto vs. Chile del 3 de octubre.

Por último, el Estadio Nacional vuelve a aparecer en el sexto puesto con la jornada del 28 de septiembre, momento en el que saldrán a la cancha a enfrentarse Marruecos vs. España y Brasil contra México.

En el séptimo lugar aparece lo que ocurrirá el 4 de octubre en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso con los duelos de México vs. Marruecos y Argentina vs. Italia.

En el octavo lugar están los duelos entre Nueva Caledonia y Francia, además del de Nigeria vs. Colombia a disputarse el 5 de octubre en el estadio Fiscal de Talca.

Por último aparecen los encuentros entre Estados Unidos y Francia junto al de Sudáfrica y Nueva Caledonia en el estadio El Teniente de Rancagua. En el décimo lugar está otra vez el estado Nacional con los enfrentamientos de España vs. México y Brasil vs. Marruecos.

Otros duelos inaugurales

Por cierto, aún quedan entradas disponibles para las jornadas inaugurales en las sedes de Valparaíso, Rancagua y Talca. De 300 mil tickets puestos a la venta, para todos los partidos del certamen, ya se han adquirido 220 mil.

En el puerto abrirán la acción los choques entre Corea del Sur y Ucrania. A continuación le seguirá el de Paraguay vs. Panamá el 27 de septiembre.

En Rancagua, el 29 de septiembre, están fijados los duelos entre Francia y Sudáfrica y Estados Unidos contra Nueva Caledonia.

Por último, en Talca el 29 de septiembre jugarán Noruega vs. Nigeria y Colombia vs. Arabia Saudita.

Si bien hay algunos días en los que no aparecen entradas disponibles, el llamado de la organización es ir revisando constantemente la disponibilidad de boletos en FIFA.com/tickets, lugar en el que se podrán adquirir abonos por sede o por día de competencia.