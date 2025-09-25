SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Solo quedan 80 mil tickets disponibles: los partidos más cotizados del Mundial Sub 20

Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre se desarrollará la competencia en las sedes de Santiago, Talca, Valparaíso y Rancagua. De 300 mil que se pusieron a la venta para todo el evento, ya se han adquirido 220 mil.

Por 
Matías Parker
 
Pablo Retamal V.

Este sábado 27 de septiembre comenzará un nuevo hito para Chile. En dicha jornada se llevará a cabo la jornada inaugural del Mundial Sub 20 de Chile 2025 que tiene a Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca como sedes.

A tres días del inicio de la competencia, la organización del evento ha dado a conocer cuáles son los diez partidos más cotizados de la Copa que tendrá su gran final el próximo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Justamente esta instancia es la que más atracción a desatado en los fanáticos del fútbol, pues es el compromiso que más tickets ha vendido en la antesala.

Por otro lado, la jornada inaugural de la Fase de Grupos en el mismo recinto es la segunda con más entradas vendidas. Ese día el Nacional recibirá los duelos entre Japón y Egipto, además de marcar el estreno de la Roja de Nicolás Córdova contra Nueva Zelanda.

Más atrás, en el tercer lugar, le siguen la jornada del 4 de octubre en el que se enfrentarán España vs. Brasil y Australia vs. Cuba por la fase de grupos.

A continuación vienen los duelos entre Egipto y Nueva Zelanda, además del de Chile vs. Japón. Así mismo, están los partidos de Ucrania vs. Paraguay y Egipto vs. Chile del 3 de octubre.

Por último, el Estadio Nacional vuelve a aparecer en el sexto puesto con la jornada del 28 de septiembre, momento en el que saldrán a la cancha a enfrentarse Marruecos vs. España y Brasil contra México.

En el séptimo lugar aparece lo que ocurrirá el 4 de octubre en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso con los duelos de México vs. Marruecos y Argentina vs. Italia.

En el octavo lugar están los duelos entre Nueva Caledonia y Francia, además del de Nigeria vs. Colombia a disputarse el 5 de octubre en el estadio Fiscal de Talca.

Por último aparecen los encuentros entre Estados Unidos y Francia junto al de Sudáfrica y Nueva Caledonia en el estadio El Teniente de Rancagua. En el décimo lugar está otra vez el estado Nacional con los enfrentamientos de España vs. México y Brasil vs. Marruecos.

Otros duelos inaugurales

Por cierto, aún quedan entradas disponibles para las jornadas inaugurales en las sedes de Valparaíso, Rancagua y Talca. De 300 mil tickets puestos a la venta, para todos los partidos del certamen, ya se han adquirido 220 mil.

En el puerto abrirán la acción los choques entre Corea del Sur y Ucrania. A continuación le seguirá el de Paraguay vs. Panamá el 27 de septiembre.

En Rancagua, el 29 de septiembre, están fijados los duelos entre Francia y Sudáfrica y Estados Unidos contra Nueva Caledonia.

Por último, en Talca el 29 de septiembre jugarán Noruega vs. Nigeria y Colombia vs. Arabia Saudita.

Si bien hay algunos días en los que no aparecen entradas disponibles, el llamado de la organización es ir revisando constantemente la disponibilidad de boletos en FIFA.com/tickets, lugar en el que se podrán adquirir abonos por sede o por día de competencia.

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Chile 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia

Expresidente francés Sarkozy es declarado culpable de asociación ilícita en el caso del financiamiento libio

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio

Sarkozy culpable de asociación ilícita y absuelto de otros cargos en el caso de financiación con dinero libio

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio
Chile

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio

Homicidio en Estación Central: persona muere tras recibir cerca de cinco impactos balísticos

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP
Negocios

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto
Tendencias

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Cuántos trabajadores en Chile creen que serán reemplazados por la Inteligencia Artificial, según un nuevo estudio

“Lluvia, viento y frío”: anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago

Acaba la racha triunfal: Alejandro Tabilo se despide del ATP de Tokio tras caer contra Zizou Bergs en la primera ronda
El Deportivo

Acaba la racha triunfal: Alejandro Tabilo se despide del ATP de Tokio tras caer contra Zizou Bergs en la primera ronda

“Las medidas de seguridad se tomaron”: Seremi defiende el dispositivo tras banderazo de los hinchas de la U

La convicción de los Cóndores a días del decisivo duelo ante Samoa: “Puede llegar a ser un día histórico”

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez
Cultura y entretención

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez

“¡Filo con ustedes!”: el día de furia de Jorge González contra la prensa y los micrófonos

Los últimos días de John Bonham de Led Zeppelin: el martirio del gigante

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia
Mundo

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia

Expresidente francés Sarkozy es declarado culpable de asociación ilícita en el caso del financiamiento libio

Sarkozy culpable de asociación ilícita y absuelto de otros cargos en el caso de financiación con dinero libio

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?