“El Rey de Chile en Chengdú”: ATP reacciona al título de Alejandro Tabilo en China

Alejandro Tabilo vuelve a la cima del tenis. El crédito chileno nacido en Toronto consiguió el tercer título de su carrera en el circuito del ATP. La primera raqueta nacional se impuso en tres sets a Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Chengdú, China.

En casi tres horas de partido, el Jano logró una de las victorias más importantes de su carrera. No solo por la importancia del partido, sino también por el linaje del rival, número 9 del planeta y primer sembrado del torneo.

De manera inmediata, el sitio oficial del circuito destacó este regreso de Tabilo. En sus redes sociales oficiales, la organización publicó una foto del tenista nacional con las manos en alto y la inscripción: “El Rey de Chile en Chengdu”.

Semana redonda

El triunfo del canadiense se proyecta como la coronación de una semana plena de éxitos en su carrera. Suceso que le permite el regreso al top 100 del listado mundial. Aspecto que también fue destacado por el órgano que rige el deporte blanco.

Antes de la definición del título, el sitio oficial había dedicado una extensa nota al chileno, la misma que encabeza con un explícito titular: “¡Renacido! Tabilo recuerda el sabor de una final ATP Tour en Chengdu”.

“El chileno ha firmado una semana de convicción en suelo chino, donde ya encadena seis triunfos consecutivos. Tras dejar atrás la fase previa, Tabilo se abrió paso hasta la final del torneo cediendo apenas una manga entre grandes rivales, incluyendo al segundo y al cuarto cabeza de serie en las pistas de Chengdu”, anunciaba la página del circuito en la previa de la definición del título.

ATP lo destaca