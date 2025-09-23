Alejandro Tabilo toca el cielo en Chengdú: el chileno vence a Lorenzo Musetti y levanta su tercer título ATP

Alejandro Tabilo (112°) escribe su resurgimiento en China. El chileno se coronó campeón del 250 de Chengdú, levantando así su tercer título a nivel ATP y consolidando su ascenso en el circuito. El nacional dio la sorpresa y se impuso ante Lorenzo Musetti (9°) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5). Con un tenis sólido y momentos de gran temple, el zurdo demostró que puede instalarse de nuevo entre los competidores más importantes del circuito. Su consagración en China le permite sumar puntos valiosos en el ranking y alimentar aún más la ilusión de seguir escalando a la élite del tenis mundial. Da el salto al lugar 72° del escalafón planetario.

El inicio del partido estuvo marcado por la tensión y el buen nivel de Tabilo. Ahí el chileno logró imponer sus términos. Comenzó con seguridad desde el servicio, sin titubeos en el primer juego, aunque rápidamente Musetti mostró solidez para responder y equilibrar el marcador. El desarrollo inicial fue parejo, con ambos jugadores defendiendo sus saques y exigiéndose en cada intercambio.

El nacional debió incluso levantar un punto de quiebre en el 2-2, demostrando temple en un momento clave para no ceder la iniciativa. Esa resistencia fue el primer aviso de que estaba dispuesto a dictar las condiciones en los pasajes decisivos del set.

Tabilo celebra en Chengdú.

El despegue del zurdo llegó en el tramo final, cuando consiguió incomodar al italiano con una mayor agresividad en la construcción de los puntos. Tras confirmar su saque en un game trabajado, el chileno concretó el primer quiebre del duelo para adelantarse 5-3, dejando a Musetti contra las cuerdas. Con la ventaja en el bolsillo, Tabilo no dudó en cerrar el parcial con autoridad por 6-3, dejando en claro que está dispuesto a aprovechar al máximo la oportunidad de sumar su tercer título ATP en la temporada.

La reacción de Musetti fue inmediata tras ceder el primer parcial. El europeo entró con determinación en el segundo set, asegurando su saque con autoridad y, de inmediato, quebrando a Tabilo para colocarse 2-0. El chileno intentó resistir, pero el europeo aprovechó cada pequeña grieta en su servicio para consolidar la ventaja y tomar el control absoluto del parcial. En apenas veinte minutos de juego, Musetti ya se encontraba 3-0 arriba, mostrando una versión mucho más precisa que en el comienzo de la definición.

Aunque el nacido en Canadá logró descontar salvando múltiples puntos de quiebre en un juego maratónico, la dinámica ya estaba marcada. Musetti siguió firme desde la línea de base, castigando con profundidad y asegurando cada uno de sus turnos de saque para mantener a raya al chileno. Con un 5-2 en el marcador, el italiano no dejó escapar la oportunidad y cerró el set por 6-2, igualando la final en un set por lado. El duelo, de esta forma, quedaba abierto.

El tercer set en Chengdú estuvo cargado de dramatismo, con ambos jugadores mostrando su mejor versión en el momento más decisivo. Desde el arranque, Musetti se mostró sólido con el servicio, sin ceder opciones al chileno, mientras Tabilo resistía con carácter, incluso salvando puntos de quiebre en los primeros juegos. La paridad se mantuvo hasta el tramo final, donde cada saque se transformó en una batalla y la presión se hizo sentir en cada punto.

Con el marcador 5-4 a favor del italiano, Tabilo debió sacar para seguir con vida y lo hizo con temple, igualando 5-5 y extendiendo la definición al máximo. El chileno volvió a salvar dos puntos de campeonato en un game maratónico, estirando el suspenso hasta el tie break. El desenlace de la final quedó así en el desempate, un cierre a la altura de un partido en que ninguno de los dos quiso ceder terreno y donde cada detalle podía marcar la diferencia.

La instancia final fue un carrusel de emociones que reflejó la intensidad de toda la final. Tabilo comenzó en ventaja, pero rápidamente Musetti tomó el control y se adelantó 4-1, dejando al chileno contra las cuerdas. Lejos de rendirse, el zurdo mostró temple para recuperar terreno punto a punto, igualando primero a 4 y luego salvando la tensión con un juego inteligente desde el fondo. El italiano aún tuvo la iniciativa al colocarse 5-4, pero el chileno volvió a resistir y, con una mezcla de coraje y precisión, encadenó tres puntos consecutivos que sellaron un 7-5 inolvidable. Con ese desenlace, Tabilo convirtió la adversidad en gloria, levantando el título en una de las victorias más épicas de su carrera ante un top 10.