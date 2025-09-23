Mide 2,07 metros y tiene apenas 11 años: Real Madrid ficha a promesa de Mali y levanta numerosas suspicacias

Una gran polémica mundial ha provocado el Real Madrid en el baloncesto infantil después de fichar a Moussa Balla Traoré, un niño maliense de apenas 11 años, que mide 2,07 metros. De acuerdo a la inscripción oficial, el deportista cumplirá 12 años el 24 de octubre de 2025.

El prospecto africano reforzará al equipo Infantil A de los merengues. Sin embargo, su llegada ha generado un amplio debate, producto de su apariencia física y los comentarios en las redes sociales, los que ponen en duda la veracidad de su edad.

Lo concreto es que el refuerzo ya aparece en la página oficial de Real Madrid y se prepara para debutar en la Minicopa, el principal torneo de proyección de España. Ahí se han dado ya varios casos de jóvenes jugadores africanos de físico muy superior al de sus compañeros que han sido reclutados para reforzar sus canteras.

Este certamen se celebrará en paralelo a la Copa del Rey que se disputa en febrero y será la instancia ideal para ver en acción a este nuevo coloso que ha levantado las suspicacias, debido a su avanzado desarrollo óseo.

No es un caso aislado

Este fichaje del Real Madrid provocó las comparaciones con el que realizó Barcelona, que sumó a su básquetbol infantil a Mohamed Dabone, quien con 13 años y 2,10 metros de estatura, ya debutó con el primer equipo en partidos amistosos de pretemporada con el elenco catalán y espera su estreno oficial en la liga en las próximas semanas.

De acuerdo a Cadena SER, el club culé ya se está desplegando para conseguir los permisos necesarios y ya han comenzado los trámites con el Consejo Superior de Deportes para que el interior que cumplirá 14 años el próximo 21 de octubre pueda jugar en competiciones como ACB y Euroliga, ya que la edad mínima para trabajar en España es de 16 años.

Si se produce su debut oficial, rompería el récord de precocidad de Bassala Bagayoko, quien debutó con el Fuenlabrada con 14 años, 7 meses y 15 días, el 25 de abril de 2021. Este estreno superó la anterior marca que ostentaba Ricky Rubio, quien había debutado con 14 años y siete meses en 2005. Bagayoko, maliense, jugó su primer partido con el Fuenlabrada y actualmente es parte de la plantilla del Surne Bilbao Basket.