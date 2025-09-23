En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Lorenzo Musetti en la final del ATP de Chengdú
El tenista nacional busca su tercer título tras los obtenidos en Auckland y Mallorca en 2024.
Minuto a minuto
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Lorenzo Musetti (9°)
|3
|-
|-
|Alejandro Tabilo (112°)
|5
|-
|-
¡Quiebra Tabilo! El chileno aprovecha la oportunidad y se coloca 5-3 arriba en el primer set.
Con un par de jugadas al límite, Tabilo consigue asegurar su servicio en el primer set.
Esta vez el italiano no tiene complicaciones para quedarse con el sexto juego y pone el 3-3 en el primer parcial.
En un trabajado punto, Tabilo debió salvar un punto de quiebre en contra antes de asegurar su saque. Ahora el chileno está adelante por 3-2 en el primer set.
Alejandro Tabilo incomoda al italiano, pero su esfuerzo no es suficiente para arrebatarle el saque.
En un luchado juego, Tabilo pudo revertir un 0-30 en contra hasta conseguir llevarse el servicio.
Musetti también se muestra firme con su servicio para colocar el 1-1 en el primer parcial.
Impecable inicio del Chileno que se queda sin complicaciones con su servicio en el arranque del duelo.
¡Comenzó el partido! Alejandro Tabilo inicia sacando.
Los jugadores ya están sobre la cancha. Alejandro Tabilo ha ganado el sorteo y comenzará sacando en la final.
Esta vez les llevamos el partido entre Alejandro Tabilo y Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Chengdú.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
