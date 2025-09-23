El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras su título en el ATP de Chengdú
El tenista chileno se lleva una alta suma de dinero tras su consagración en China.
Alejandro Tabilo (112° del mundo) escribió un capítulo histórico en su carrera al coronarse campeón del ATP 250 de Chengdú. El chileno venció en una final dramática al italiano Lorenzo Musetti (9°) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5), logrando así su tercer título en el circuito mayor y escalando hasta el puesto 72° del ranking mundial.
El triunfo también se traduce en cifras concretas: Tabilo se llevó 181.065 dólares —unos 172 millones de pesos chilenos—, mientras que Musetti recibió 105.610 dólares, equivalentes a más de 100 millones de pesos. Un premio que refleja tanto la magnitud del torneo como el logro del zurdo.
“Felicitaciones a Musetti y a su equipo. Fue una final muy dura. Ojalá puedas ganar este título alguna vez. Fueron dos semanas muy emocionantes... y gracias a todos los espectadores que han venido. Ha sido una semana loca”, declaró Tabilo, visiblemente emocionado tras más de dos horas de intensa competencia.
El partido comenzó con un Tabilo concentrado, firme con su servicio y dispuesto a incomodar al top 10 italiano. Su esfuerzo dio frutos en el primer set, donde quebró en el tramo final para cerrar 6-3. Musetti respondió en el segundo parcial y dominó con claridad por 6-2, llevando la final a un decisivo tercer set cargado de tensión.
La definición tuvo todos los ingredientes de una final memorable. Tabilo salvó dos match points cuando caía 5-4 y resistió en un game maratónico para forzar el tie break. Allí, el italiano llegó a ponerse 4-1 arriba, pero el chileno reaccionó con temple y carácter, encadenando una remontada que culminó con un 7-5 en el desempate.
“Gracias a la organización del torneo. Aquí me siento como en casa y espero verlos en una próxima oportunidad”, agregó Tabilo, cerrando una semana soñada en China que lo consolida de vuelta en la élite del circuito.
