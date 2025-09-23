El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras su título en el ATP de Chengdú.

Alejandro Tabilo (112° del mundo) escribió un capítulo histórico en su carrera al coronarse campeón del ATP 250 de Chengdú. El chileno venció en una final dramática al italiano Lorenzo Musetti (9°) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5), logrando así su tercer título en el circuito mayor y escalando hasta el puesto 72° del ranking mundial.

El triunfo también se traduce en cifras concretas: Tabilo se llevó 181.065 dólares —unos 172 millones de pesos chilenos—, mientras que Musetti recibió 105.610 dólares, equivalentes a más de 100 millones de pesos. Un premio que refleja tanto la magnitud del torneo como el logro del zurdo.

“Felicitaciones a Musetti y a su equipo. Fue una final muy dura. Ojalá puedas ganar este título alguna vez. Fueron dos semanas muy emocionantes... y gracias a todos los espectadores que han venido. Ha sido una semana loca”, declaró Tabilo, visiblemente emocionado tras más de dos horas de intensa competencia.

TWO championship points saved 😱



Qualifier Tabilo survives 6-3 2-6 7-6(5) to clinch a 3rd career title!@ChengduOpen | #ChengduOpen pic.twitter.com/3XXOq9PuiB — ATP Tour (@atptour) September 23, 2025

El partido comenzó con un Tabilo concentrado, firme con su servicio y dispuesto a incomodar al top 10 italiano. Su esfuerzo dio frutos en el primer set, donde quebró en el tramo final para cerrar 6-3. Musetti respondió en el segundo parcial y dominó con claridad por 6-2, llevando la final a un decisivo tercer set cargado de tensión.

La definición tuvo todos los ingredientes de una final memorable. Tabilo salvó dos match points cuando caía 5-4 y resistió en un game maratónico para forzar el tie break. Allí, el italiano llegó a ponerse 4-1 arriba, pero el chileno reaccionó con temple y carácter, encadenando una remontada que culminó con un 7-5 en el desempate.

“Gracias a la organización del torneo. Aquí me siento como en casa y espero verlos en una próxima oportunidad”, agregó Tabilo, cerrando una semana soñada en China que lo consolida de vuelta en la élite del circuito.