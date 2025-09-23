Revisa el punto con el que Alejandro Tabilo consiguió su tercer título ATP en Chengdú

Alejandro Tabilo celebra en China. El tenista nacional consiguió quedarse con el título del ATP 250 de Chengdú tras arrancar la competencia desde la qualy.

En la final se impuso en sets de 6-3, 2-6 y 7-6 (5) al italiano Lorenzo Musetti para levantar el trofeo de su tercer campeonato tras lo conseguido en Auckland y Mallorca en 2024.

El punto que le dio el título a Alejandro Tabilo

¡ALEJANDRO TABILO CAMPEÓN DEL ATP 250 DE #CHENGDÚ! 🇨🇱🏆



📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/DAstKgoOY7 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 23, 2025

“Felicitaciones a Musetti y a su equipo. Fue una final muy dura. Ojalá puedas ganar este título alguna vez. Fueron dos semanas muy emocionantes... y gracias a todos los espectadores que han venido. Ha sido una semana loca”, declaró el campeón en la ceremonia de premiación.

“Gracias a la organización del torneo. Aquí me siento como en casa y espero verlos en una próxima oportunidad”, agregó el zurdo, cerrando su semana soñada en China.