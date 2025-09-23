La emoción de Alejandro Tabilo tras consagrarse en el ATP de Chengdú: “Fue una final muy dura; me siento como en casa”

Alejandro Tabilo (112°) escribió un nuevo capítulo glorioso en su carrera. El chileno se coronó campeón del ATP 250 de Chengdú tras superar en una dramática final al italiano Lorenzo Musetti (9°) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5). Con este triunfo, el zurdo conquistó su tercer título en el circuito mayor y trepó hasta el lugar 72° del ranking mundial, consolidando un ascenso que lo vuelve a poner en la órbita de los protagonistas.

“Felicitaciones a Musetti y a su equipo. Fue una final muy dura. Ojalá puedas ganar este título alguna vez. Fueron dos semanas muy emocionantes... y gracias a todos los espectadores que han venido. Ha sido una semana loca”, declaró el campeón, visiblemente emocionado tras una batalla de más de dos horas.

Tabilo se impuso en Chengdú.

El duelo comenzó con un Tabilo enfocado, firme con su servicio y dispuesto a incomodar al top 10 italiano. Su premio llegó en el tramo final del primer set, cuando quebró para 5-3 y cerró con autoridad el parcial por 6-3. Sin embargo, la respuesta de Musetti no tardó en aparecer: el europeo tomó el control absoluto en la segunda manga y se impuso con contundencia por 6-2, emparejando la final y forzando un desenlace de máxima tensión.

La definición fue un reflejo de todo lo que estaba en juego. El chileno salvó dos match points cuando caía 5-4 y volvió a resistir en un game maratónico para llevar el partido al tie break. Allí, Musetti llegó a colocarse 4-1 arriba, dejando contra las cuerdas al nacional. Pero lejos de bajar los brazos, Tabilo mostró carácter y temple, encadenando una remontada que culminó con un 7-5 inolvidable en el desempate. Una victoria con tintes épicos que confirma su madurez en los momentos decisivos.

“Gracias a la organización del torneo. Aquí me siento como en casa y espero verlos en una próxima oportunidad”, agregó el zurdo, cerrando su semana soñada en China con palabras de gratitud.