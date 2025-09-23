La nueva jugada de José Pedro Fuenzalida de cara a su despedida junto a Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic
El excapitán de la UC se alista para el encuentro de homenaje que vivirán en el Claro Arena.
José Pedro Fuenzalida prepara su despedida junto a Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez. Este domingo tendrán su partido homenaje en el Claro Arena. De cara al duelo, el Chapa ha preparado algunas camisetas especiales que está promocionando en sus redes sociales.
“Empieza una nueva semana, una muy importante donde este fin de semana estaremos celebrando un partido de despedida junto al Milo, junto al Huaso en el nuevo Claro Arena, será un partido obviamente muy lindo, por el reencuentro con nuestra gente por conocer el nuevo estadio desde la cancha, un lugar que tantas veces frecuentamos”, señaló de entrada el excapitán de la UC.
“Estaré agradeciendo a la gente que fue a la página web chapafuenzalida.cl, vio los kits, adquirió el suyo y bueno estaremos juntándonos con varios de ellos. Los estaremos firmando. Si no estuviste en ese grupo te invito a que vayas a nuestra página, veas los diferentes modelos y obviamente puedes comprar el que más te guste así que te invitamos a ser parte de nuestra comunidad”, complementó.
En su sitio web, Fuenzalida tiene una colección especial con el motivo de la despedida que se ha denominado Adiós Capitanes. El duelo se disputará el domingo 28 de septiembre, a las 15:00 horas, en el remozado recinto estudiantil.
