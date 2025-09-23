SUSCRÍBETE
El Deportivo

Directiva del Betis responde al emplazamiento de Manuel Pellegrini sobre la renovación de su contrato con el club

El Ingeniero había aludido a los dirigentes por el tema de la extensión de su contrato, el cual acaba el próximo 30 de junio. El presidente de la institución Ángel Haro y el vice José Miguel López salieron a contestar las palabras del chileno.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Directiva de Betis respondió al emplazamiento de Manuel Pellegrini. FOTO: AFP.

La extensión del contrato de Manuel Pellegrini se ha convertido en un tema esencial en el proyecto del Betis. El entrenador, en su sexta temporada con el equipo sevillano, ha manifestado sus intenciones de seguir al menos un año más en el equipo, aunque todavía no llega a un acuerdo con la dirigencia.

Una historia que ha escrito varios capítulos en las últimas. Desde que el presidente del club Ángel Haro reconociera públicamente que hablaron con el Ingeniero, aunque también aseguró que no había un compromiso sellado.

Declaraciones que alimentaron las especulaciones frente al futuro del entrenador chileno. Incluso, el propio profesional salió a tocar el tema en la previa del triunfo sobre la Real Sociedad, cuando le pasó la pelota a los directivos béticos.

“El tema de la renovación prefiero no tocarlo. Acá, lo más importante es la parte futbolística. Pero una eventual extensión de contrato viene siempre de la parte de la directiva”, aseguró el DT, quien acaba de cumplir 72 años.

En la misma conferencia, Pellegrini afirmó que, al menos en este momento, tampoco es un tema que sea prioritario. Además, dejó entrever que no le gusta la manera en cómo se está llevando la situación.

“Los tiempos que se manejan no los podría decir yo, porque no los conozco. Los plazos van dependiendo de muchos factores. Me extrañó que pareciera una despedida. Yo estoy muy feliz. Ojalá pudiésemos seguir con el trabajo en la medida de seguir logrando objetivos”, afirmó el exadiestrador de Manchester City.

Respuesta directiva

Pero la inquietud sobre el horizonte de Pellegrini termina por inquietar a la numerosa hinchada del Betis. En ese escenario, el presidente Ángel Haro y el vice José Miguel López Catalán intentaron calmar a los simpatizantes en una entrevista conjunta con el medio local El Desmarque.

“El statu quo que tenemos no está suponiendo un perjuicio, sino lo afrontaríamos de otra manera. El técnico está totalmente volcado en conseguir los objetivos. Nos sentamos y, como no hubo acuerdo rápido, quedamos en que hablaríamos durante la temporada. En el momento que veamos un hueco nos sentaremos, pero esto no está suponiendo un problema en las partes. Ahora mismo nos acabamos de dar un abrazo. Hay una relación más que correcta y cordial y un respeto porque está haciendo un trabajo magnífico”, coincidieron en el directorio.

Consultados por la prominencia de Pellegrini hoy en el club, respondieron que “está clarísimo que ha sido y es una persona importantísima en nuestro proyecto. Muchas veces hemos hablado del proceso de búsqueda y cómo lo convencimos. Convencerlo era muy difícil. Conseguir que un entrenador de su prestigio viniera al Betis en ese momento era muy complicado”.

Asimismo, una de las especulaciones que más incomoda a las más altas autoridades de la institución es la posibilidad de que el ciclo del Ingeniero esté terminado. Es más, así lo explica el vice López Catalán.

“No pensamos en que el ciclo se ha acabado, sino en la importante temporada que tenemos y el esfuerzo ha hecho el club para configurar esta plantilla. Nos conocemos muy bien. Estamos en una situación de ir a por todas y cuando llegue el momento nos sentaremos tranquilamente para decidir. No es un entrenador joven que tiene un año y no tiene fuerza en el vestuario”, afirmó el vicepresidente.

Más sobre:FútbolManuel PellegriniBetisLaLigaÁngel HaroJosé Miguel López Catalán

