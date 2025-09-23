SUSCRÍBETE
El Deportivo

La burla del Betis de Pellegrini a Vinícius Júnior tras la entrega del Balón de Oro

El equipo del Ingeniero aprovechó la coronación de Ousmane Dembélé para reírse del brasileño.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La burla del Betis de Pellegrini a Vinícius Júnior tras la entrega del Balón de Oro. Violeta Santos Moura

Vinícius Júnior atraviesa una etapa difícil en el Real Madrid. El extremo brasileño, que hace un año estuvo entre los principales candidatos al Balón de Oro, esta vez quedó en el puesto 16 de la lista, lejos de la pelea por el galardón. Su rendimiento y protagonismo dentro del equipo que dirige Xabi Alonso han sido cuestionados en España, y su situación ha generado tanto atención mediática como reacciones inesperadas en redes sociales.

El episodio más reciente lo protagonizó el Betis, que a través de su cuenta oficial en inglés de X replicó de forma irónica un mensaje que Vinícius había publicado la temporada pasada tras perder el Balón de Oro. “Administrador, haré 10 veces más si es necesario. No están preparados”, fue el tuit que viralizó el equipo que dirige Manuel Pellegrini y que provocó críticas de los seguidores merengues.

En paralelo, los rumores sobre un posible cambio de club del brasileño en el próximo mercado invernal ganan fuerza. Según el programa español El Chiringuito, el ariete se siente relegado por Xabi Alonso, quien no le ha permitido completar ningún partido desde el inicio de la temporada. Desde el mismo medio se asegura que si la situación no mejora, la salida del delantero podría concretarse ya en enero o, en caso contrario, en verano.

El Real Madrid, por su parte, mantiene una postura clara respecto al futuro del jugador. De acuerdo al citado medio, el club no se opone a una eventual partida de Vinícius si este decide buscar mejores condiciones salariales, destacando que las negociaciones para renovar están definidas y que el delantero solo permanecería si acepta los términos actuales.

