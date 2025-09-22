No irán a la ceremonia: el Real Madrid vuelve a declararse en rebeldía a horas de la entrega del Balón de Oro.

El Real Madrid se mantiene al margen de la gala del Balón de Oro. Este lunes, en el Théâtre du Châtelet de París, ningún representante de la entidad blanca asistirá al evento. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, no viajará a la capital francesa, replicando la postura tomada el año pasado cuando Vinícius Júnior y la cúpula merengue cancelaron su presencia a último minuto tras conocer que el delantero brasileño no sería premiado.

Una delegación de France Football, revista responsable del galardón, visitó recientemente la capital española para dialogar con el club, pero la respuesta fue firme: ningún jugador ni representante asistirá, sin importar quién esté nominado. Entre los aspirantes masculinos figuran Kylian Mbappé, Jude Bellingham y el propio Vinícius, mientras que Dean Huijsen compite por el Trofeo Kopa (mejor Sub 21) y Thibaut Courtois por el Trofeo Yashin (mejor portero). Ninguno de ellos viajará a París.

El calendario tampoco ayuda: este martes el Madrid enfrenta al Levante en LaLiga, un partido que Xabi Alonso consideró prioritario. “Cada partido es importante. Mi cabeza no está en el Balón de Oro”, declaró el entrenador en rueda de prensa.

En el caso del fútbol femenino, la situación es diferente. Caroline Weir, centrocampista del Real Madrid, sí asistirá a la gala, en la que se medirá con figuras como Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Linda Caicedo, nominada al Trofeo Kopa, tampoco estará presente.

El Balón de Oro 2025 promete una ceremonia reñida. Los favoritos incluyen a Ousmane Dembélé y Vitinha, del PSG, y a Lamine Yamal, del Barcelona. Dembélé llega tras una temporada destacada con la Champions League, siendo máximo goleador y asistidor del club francés. Vitinha se consolidó como pieza clave del mediocampo del PSG y Portugal, mientras que Yamal, de apenas 18 años, deslumbró en LaLiga con su talento y proyección. Otros candidatos con posibilidades son Pedri y Raphinha, ambos del Barcelona, así como Achraf Hakimi del PSG.

La gala de este lunes se ve además afectada por ajustes en el calendario de la Ligue 1: el partido entre Olympique de Marsella y PSG, previsto para este domingo, fue aplazado por la amenaza de fuertes lluvias, reprogramándose justo una hora antes de la ceremonia.

La ausencia del Real Madrid, por segundo año consecutivo, refuerza la tensión entre el club y France Football, mientras los ojos del mundo se concentran en París para conocer quién será coronado como el mejor jugador del año.