Balón de Oro 2025: los nombres que marcaron la temporada y sueñan con la corona.

El Balón de Oro 2025 se define este lunes 22 de septiembre en París, cuando el Theatre du Chatelet vuelva a abrir sus puertas para coronar al mejor futbolista del año. Entre los candidatos, tres nombres concentran todas las miradas: Ousmane Dembélé y Vitinha, del PSG, y Lamine Yamal, del Barcelona.

Otros aspirantes que podrían dar la sorpresa incluyen a Pedri, pieza clave en el triplete nacional del Barcelona bajo Hansi Flick, Raphinha, quien pese a su impresionante temporada quedó relegado tras la eliminación en semifinales de la Champions, y figuras como Gianluigi Donnarumma y Achraf Hakimi, que destacaron con PSG y sus selecciones. Cole Palmer, MVP del Mundial de Clubes, también aparece como un candidato a considerar gracias a su impacto en la final que enfrentó a Chelsea y PSG.

El galardón revive la memoria del año pasado, cuando Rodri sorprendió a todos y se llevó el premio en una polémica definición a la que no asistió Vinícius Junior al enterarse de que no sería el ganador.

Los favoritos

Ousmane Dembélé – PSG

Figura indiscutible del PSG, Dembélé se consolida como el favorito al Balón de Oro 2025 gracias a su papel decisivo en la primera Champions League del club, donde fue máximo goleador y asistidor. Además, conquistó todos los títulos nacionales y la Supercopa UEFA.

Su influencia lo posiciona como uno de los mejores del mundo, a pesar de una reciente lesión con la selección francesa. La gala del lunes podría convertirlo en el segundo francés en ganar el premio en el siglo XXI, luego de Karim Benzema.

Vitinha – PSG

El mediocampista portugués alcanzó un nivel superlativo durante la temporada 2024/2025, consolidándose como titular indiscutible en PSG y Portugal.

Sus actuaciones destacadas en el Mundial de Clubes y la Liga de Naciones lo convirtieron en un jugador imprescindible, aunque sus estadísticas individuales no sean tan impactantes como las de otros candidatos. Su influencia en el control del mediocampo lo sitúan entre los favoritos.

Lamine Yamal – Barcelona

Con solo 18 años, Yamal deslumbra con su técnica, velocidad y creatividad en el Barcelona.

Campeón de LaLiga, ha demostrado una madurez sorprendente para su edad, convirtiéndose en una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su talento y potencial auguran múltiples Balones de Oro en el futuro.

Pedri – Barcelona

El volante se consolidó como el cerebro del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. Su estilo técnico, visión de juego y capacidad para conectar todas las líneas del equipo fueron fundamentales para que el club conquistara el triplete nacional. Pedri se mantiene entre los mediocampistas más completos del mundo.

Raphinha – Barcelona

El brasileño vivió una temporada espectacular con 34 goles y 23 asistencias, además de contribuir decisivamente en Liga, Supercopa y Copa del Rey. Sin embargo, la eliminación en semifinales de la Champions League contra Inter de Milán afectó su candidatura al Balón de Oro. Aun así, su capacidad goleadora, desequilibrio en el ataque y consistencia lo mantienen como un aspirante de peso.