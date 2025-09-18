SUSCRÍBETE
El Deportivo

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

El equipo brasileño dio un golpe de autoridad tras vencer por 2-1 en Buenos Aires, en la ida de los cuartos de final. El zaguero chileno hizo un bajo partido, recibió una amarilla y fue reemplazado en el descanso para evitar la expulsión.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Vitor Roque anotó el segundo de Palmeiras en la victoria sobre River Plate. FOTO: @Libertadores.

River Plate no pudo ante el poderío de Palmeiras. El equipo argentino se vio superado la mayoría del tiempo y perdió 2-1 en su casa, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El gran villano fue Paulo Díaz, quien estuvo cerca de la expulsión y debió salir en el descanso.

En el recinto de Núñez se enfrentaron dos de los tres principales candidatos al título (el otro es Flamengo). Partido que, al menos en el inicio, el equipo argentino lo sufrió sobre manera, tal como le ocurrió al zaguero nacional.

A los 6 minutos, el tiro de esquina desde la derecha del ataque paulista terminó en el 1-0. Un cabezazo preciso de Gustavo Gómez, solo y sin marca, permitió la ventaja del único equipo que ganó los seis partidos en la fase grupal.

Conquista que marcó el derrotero del enfrentamiento. Los brasileños defendieron en bloque, de manera muy ordenada. Dejaron a los locales llegar cerca del área visitante, pero nunca permitieron espacio para las aproximaciones millonarias.

Al otro lado, Díaz vio uno de los peores primeros tiempos con la camiseta de la Banda Sangre. Nunca pudo en la marca de los hombres en ofensiva de O Verdao y, casi siempre, terminó haciendo falta.

De esa manera ocurrió a los 18 minutos, cuando el formado en Palestino derribó a Vitor Roque y recibió una merecida amarilla. Tiro libre, justo en el vértice del área, que el golero Franco Armani sacó desde el ángulo. En la jugada siguiente, el cabezazo de Lucas Evangelista.

Recién a los 28 minutos, un largo remate del defensor chileno se fue cerca del arco contrario. Sin embargo, cada acción del nacional era un verdadero peligro, a sabiendas de que la segunda amarilla no estaba tan lejana.

Cuando faltaban 4 minutos para el descanso, Palmeiras pudo convertir en una segunda conquista ese amplio dominio. Aníbal Moreno rescató una pelota en la salida millonaria y la jugada continuó en los pies de José Manuel López. El argentino de manera precisa a Vitor Roque y el exjugador de Betis le sacó un cuerpo a Díaz para definir cruzado el 2-0.

Reacción a medias

La segunda fracción comenzó con Paulo Díaz reemplazado por Lucas Martínez Quarta, siempre frente a la inminencia de una potencial expulsión que, al menos a esa altura, parecía marcada.

El ingreso del colombiano Juanfer Quintero intentó darle un poco más de posesión al equipo transandino. Sin embargo, la zaga de los paulistas se doblaba, mas no se partía.

Un par de aproximaciones de Maximiliano Salas fue el escaso peligro que pudo llevar en ese inicio del complementario. A diez del final, un rodillazo del golero paulista Weverton en el área, sobre Gonzalo Montiel, obligó a una prolija revisión del juez venezolano Jesús Valenzuela. Tras largos instantes, el árbitro decidió amarilla para el golero y posición de adelanto previa para el argentino.

El partido se iba en el tiempo reglamentario. A los 89’, Martínez Quarta -el reemplazante del chileno- pellizcó una pelota en el borde del área para que su disparo descolocara al portero y lograra el descuento.

Pero ya era tarde. River Plate reaccionó a medias para al menos hacer un gol y deberá irá a buscar la clasificación a la semifinal en Sao Paulo, el miércoles 24 de septiembre.

Más sobre:FútbolCopa LibertadoresRiver PlatePalmeirasPaulo Díaz

