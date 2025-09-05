SUSCRÍBETE
El Deportivo

Los errores de Paulo Díaz opacan el correcto debut de Lawrence Vigouroux en la Roja

El guardameta jugó por primera vez en el arco nacional. Tuvo una buena atajada y ninguna responsabilidad en los tantos del Scratch. Sin embargo, la zaga no acompañó su solvencia.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Los errores de Paulo Díaz opacan el correcto debut de Vigouroux. . Por Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

“Es un sueño formar parte de esta Selección. Siempre lo ha sido, desde pequeño. Jamás renunciaré a mi sueño de llevar la camiseta. Me costó muchísimo llegar a este nivel con el Swansea City y ha sido fantástico estar con Chile. Tengo que ir paso a paso”. Con esas palabras, Lawrence Vigouroux resumía en entrevista con El Deportivo, la ambición que lo moviliza desde hace más de una década. Cuatro meses después, el 4 de septiembre, en el estadio Maracaná, frente a Brasil, ese anhelo se transformó en realidad.

Una jornada donde el guardameta no pudo evitar la goleada del Scratch. Pese a sus atajadas, los errores de la zaga marcaron otra jornada opaca de la Roja en las infaustas Eliminatorias al Mundial de 2026. Paulo Díaz, elogiado en River Plate, volvió a tener una noche para el olvido con la casaca de Chile. El Bombero no logra emular lo hecho en Argentina. Sin ir más lejos, tuvo responsabilidad directa en el tercer tanto.

El camino del meta

El guardameta de 1,94 metros, hijo de padre chileno y madre jamaicana, comenzó a vincularse con el fútbol nacional en 2013, cuando Mario Salas lo incluyó en la nómina del Sudamericano Sub 20. Entonces, pese a ser considerado un proyecto de futuro, no alcanzó a disputar minutos: fue suplente de Darío Melo en aquella campaña que llevó a la Roja juvenil al Mundial de Turquía. Tampoco estuvo en la cita planetaria. Sin embargo, la historia no terminó ahí.

Durante años, Vigouroux debió remar en silencio. En Swansea encontró la regularidad que tanto necesitaba. Desde ahí levantó su nombre en la Championship, la siempre exigente segunda categoría del fútbol británico. Esa consistencia lo terminó acercando nuevamente a la Roja.

Vigouroux, en el calentamiento previo. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Su primera citación a la adulta llegó con Ricardo Gareca. Pero fue Nicolás Córdova quien le dio la oportunidad de debutar oficialmente.

Desde el inicio debió exhibir reflejos. A los dos minutos de juego, Gabriel Magalhães ganó en el aire y conectó un cabezazo potente que parecía abrir la cuenta para la canarinha. Sin embargo, Vigouroux voló hacia su izquierda y repelió con fuerza.

La acción fue destacada incluso por Claudio Bravo, el histórico capitán y referente del arco chileno. “Sensacional la atajada de Vigouroux. Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, escribió el bicampeón de América en su cuenta de X. El mensaje fue interpretado como una especie de bendición simbólica. Recibía reconocimiento del líder de la Generación Dorada. Registró un 55% de efectividad con los pies.

