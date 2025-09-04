Exjugador del Betis revela tenso cruce con Manuel Pellegrini: “Fue la pelea más fuerte que tuve en mi vida”

Andrés Guardado, histórico capitán de la selección de México y jugador del Real Betis durante siete temporadas, sorprendió con una confesión en una reciente entrevista con el diario Marca de España. El exmediocampista recordó una de las discusiones más intensas de su trayectoria profesional, protagonizada nada menos que con Manuel Pellegrini, actual entrenador del conjunto verdiblanco.

El exfutbolista azteca, quien defendió al cuadro sevillano entre 2017 y 2023, relató que la disputa ocurrió después de un partido ante el Girona. “Fue una pelea fuerte, muy fuerte, la más fuerte que tuve en mi vida. Pero la recuerdo con mucho cariño, porque eso nos acercó mucho, reafirmó nuestra relación. Nos dijimos ciertas verdades que traíamos los dos adentro y, como un matrimonio, nos potenciamos”, aseguró.

Según el exvolante, sus palabras en ese momento no fueron bien recibidas por el técnico chileno. “Al principio, a Pellegrini no le cayó nada bien lo que le dije, pero con el pasar de los días, y tras volvernos a sentar, nos dimos un abrazo y lo solucionamos”, añadió.

Andrés Guardado, en el Betis. JORGE GUERRERO

La anécdota da cuenta de la cercanía que se fue forjando entre el futbolista y el entrenador nacional a lo largo de las temporadas. Bajo la conducción de Pellegrini, Guardado vivió uno de los periodos más estables del club andaluz en los últimos tiempos, coronado con la conquista de la Copa del Rey en 2022, uno de los hitos más recordados de la estadía del Ingeniero en España.

Guardado, quien puso fin a su etapa en el Betis en 2024, destacó que cuenta con el apoyo de Pellegrini en su desafío de convertirse en director técnico. “Ya me ha dicho que cuente con él para lo que necesite sobre mi nueva carrera de entrenador. Manuel me enseñó que en el fútbol está todo inventado. Es sentido común, poner piezas y no inventar nada. Y así lo demostró, con la estabilidad del Betis”, sostuvo.

A sus 37 años, el norteamericano busca dar el salto al banco, inspirado en los aprendizajes obtenidos a lo largo de su extensa carrera. En ese trayecto, la figura de Pellegrini emerge como un referente, algo que también han manifestado otros exdirigidos que luego se transformaron en estrategas.